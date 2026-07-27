27 de julho de 2026
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AUTOR FUGIU

Homem de 36 anos é executado a tiros no portão de casa em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Equipes da 3.ª DH da Deic foram até o endereço e já iniciaram as investigações com o objetivo de identificar o autor do homicídio
Equipes da 3.ª DH da Deic foram até o endereço e já iniciaram as investigações com o objetivo de identificar o autor do homicídio

Um homem de 36 anos foi executado a tiros, na madrugada desta segunda-feira (27), por volta das 5h, no portão de sua casa, na rua Victório Perin, no Parque Jaraguá, em Bauru. O autor do crime fugiu e policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) realizam diligências visando ao esclarecimento do homicídio.

De acordo com o registro policial, Wilson Aparecido Bernardo foi alvo de ao menos quatro disparos de arma de fogo e acabou atingido três vezes, nas regiões do tórax e costas. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao endereço, ele era atendido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

A Polícia Científica foi acionada e apreendeu cápsulas deflagadas para realização de perícia. No quintal da residência da vítima, peritos localizaram um revólver calibre .22, com seis munições intactas, que também foi apreendido. Equipes da 3.ª DH foram até o endereço e já iniciaram as investigações com o objetivo de identificar o autor.

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