Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) detiveram, nesta terça-feira (28), um jovem de 18 anos suspeito de matar um homem de 40 anos com golpes de balaústre na cabeça nas imediações de uma biqueira no Centro de Bauru, no dia 8 de julho, desfigurando a face dele, e de desovar o corpo em uma área de mata no prolongamento da rua Sorocabana, nas proximidades da linha férrea. Como o homicídio foi cometido quando o suspeito ainda tinha 17 anos, ele foi encaminhado à Fundação Casa.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo de Geovani Rosa de Oliveira foi encontrado com lesões no rosto e traumatismo craniano, no dia 9 de julho, na região do viaduto que liga a avenida Duque de Caxias e Vila Falcão. Ele não portava documentos e o instrumento do crime não foi localizado. A identificação ocorreu posteriormente, após a análise das impressões digitais.

Durante as investigações, equipe da 3.ª DH obteve acesso a circuitos de monitoramento da região central que registraram a vítima transitando pela Batista de Carvalho, na tarde do dia 7 de julho, com as mesmas vestes que ela usava quando foi encontrada sem vida. A Polícia Civil também apurou junto a familiares de Geovani que ele possuía um histórico de uso de drogas.