Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) detiveram, nesta terça-feira (28), um jovem de 18 anos suspeito de matar um homem de 40 anos com golpes de balaústre na cabeça nas imediações de uma biqueira no Centro de Bauru, no dia 8 de julho, desfigurando a face dele, e de desovar o corpo em uma área de mata no prolongamento da rua Sorocabana, nas proximidades da linha férrea. Como o homicídio foi cometido quando o suspeito ainda tinha 17 anos, ele foi encaminhado à Fundação Casa.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo de Geovani Rosa de Oliveira foi encontrado com lesões no rosto e traumatismo craniano, no dia 9 de julho, na região do viaduto que liga a avenida Duque de Caxias e Vila Falcão. Ele não portava documentos e o instrumento do crime não foi localizado. A identificação ocorreu posteriormente, após a análise das impressões digitais.
Durante as investigações, equipe da 3.ª DH obteve acesso a circuitos de monitoramento da região central que registraram a vítima transitando pela Batista de Carvalho, na tarde do dia 7 de julho, com as mesmas vestes que ela usava quando foi encontrada sem vida. A Polícia Civil também apurou junto a familiares de Geovani que ele possuía um histórico de uso de drogas.
"Nas proximidades do local em que a vítima foi encontrada, é certo que funciona um ponto de venda de drogas com alta concentração de usuários, denominada “Biqueira do Escadão”, cujo acesso se dá pela avenida Pedro de Toledo ou ainda pela própria rua Sorocabana", informa a polícia, em nota.
"Também foram obtidas imagens dos fundos de estabelecimentos na região, sendo possível verificar uma movimentação na madrugada do dia 08/07, quando pelo menos duas pessoas aparecem transportando o cadáver em uma carriola e deixando-o no mesmo local onde foi encontrado somente na tarde do dia 09/07".
Diante dessas informações e da possibilidade do crime ter sido cometido no ponto de vendas de drogas, a equipe da delegacia especializada iniciou diligências para tentar identificar os responsáveis pelo comércio de entorpecentes no local, a maioria adolescentes.
Os policiais civis também conseguiram identificar o local onde o homicídio ocorreu, no meio da mata, e encontrar um par de tênis da mesma marca e modelo que Geovani usava em sua última imagem com vida, além de pertences de higiene pessoal, como perfume, cortador de cabelo, pincel de barbear e pente.
O suspeito do homicídio, de 18 anos, foi identificado e, nesta terça-feira, apresentou-se na sede da Deic com o seu advogado e, em depoimento, confessou a autoria do crime alegando que estava vendendo drogas no local quando desentendeu-se com a vítima e eles acabaram entrando em luta corporal.
Durante a briga, ainda de acordo com a versão do investigado, ele agrediu Geovani com golpes de balaústre na cabeça até matá-lo e, na sequência, pagou um usuário de drogas ainda não identificado para que ele o ajudasse a desovar o corpo com o uso de uma carriola. Conforme a Polícia Civil, como o autor do crime completou 18 anos na última semana, foi recolhido na Fundação Casa.