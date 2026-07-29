Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar de Bauru, no fim da tarde desta terça-feira (28), após um furto fracassado que deixou um rastro de danos em um imóvel na quadra 17 da rua Virgílio Malta, no Jardim Estoril. O indivíduo percebeu a presença da viatura e tentou fugir. Primeiro, escalou muros e telhados, pulando entre as casas, e depois invadiu uma delas, onde se escondeu dentro de um armário, mas foi localizado e detido.

Segundo o registro da Polícia Civil, os policiais militares acompanharam, por terra, a fuga do ladrão pelos telhados. Ao ser detido, ele disse que foi convidado por outro indivíduo, que não estava presente no local, para furtar aquele imóvel em troca de R$ 50. O ladrão não conseguiu subtrair nada, mas danificou grades de janelas. Ele havia separado para furtar dois botijões de gás, as respectivas mangueiras, uma barraca de camping, uma bicicleta aro 26, uma bolsa com diversos utensílios de cozinha e cerca de 30 quilos de fios elétricos que arrancou do imóvel.

No Plantão Policial, ele teve a prisão ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.