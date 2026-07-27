Um comércio localizado na Vila Falcão, em Bauru, foi invadido por desconhecidos e teve cerca de R$ 120 mil em produtos furtados. Os criminosos também interromperam o fornecimento de energia do imóvel, o que impediu o funcionamento dos sistemas de alarme e de monitoramento por câmeras.

O furto ocorreu no último dia 19, mas o fato só foi informado à Polícia Civil nesta segunda-feira (27). De acordo com o registro policial, um cliente avisou a proprietária que a porta do local estava aberta. Quando ela chegou, deparou-se com mercadorias espalhadas, sentiu falta de diversos produtos e acionou a Polícia Militar (PM).

Do local, segundo o boletim de ocorrência (BO), foram subtraídos mais de mil maços de cigarros, 12 caixas de carvão para narguilé, três fardos de fumo, dois narguilés grandes, oito caixas de bebidas diversas, 360 latas de energético e dois uniformes, produtos avaliados pela vítima em aproximadamente R$ 120 mil, além de dinheiro.