Dois meses e mais uma semana se passaram desde o desaparecimento de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Mary Dota, em Bauru, e a ausência de respostas sustenta uma rotina marcada pela angústia. Entre buscas, apelos e expectativas, a família mantém a fé de que ele será encontrado vivo. É o que acreditam Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego; a mãe, Rita de Cássia Campos; e o pai, Edvaldo Francisco Bispo. Veja no vídeo!

“A gente se apega muito em Deus. E, dia após dia, a gente vai sobrevivendo com a esperança de poder reencontrá-lo. A angústia e a tristeza são grandes demais”, comenta a mãe, que perdeu as contas de quantos dias passou chorando de saudade. Ela frisa que são os pais que devem partir antes dos filhos, mas se apega à fé de achá-lo ou de ele voltar para casa.

O irmão Ricardo acrescenta que a família gostaria de obter mais respostas para tentar entender o que aconteceu. “O que mais dói é a incerteza. Mas temos esperanças, sim, de encontrá-lo com vida”, reforça.