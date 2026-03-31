Dois meses e mais uma semana se passaram desde o desaparecimento de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Mary Dota, em Bauru, e a ausência de respostas sustenta uma rotina marcada pela angústia. Entre buscas, apelos e expectativas, a família mantém a fé de que ele será encontrado vivo. É o que acreditam Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego; a mãe, Rita de Cássia Campos; e o pai, Edvaldo Francisco Bispo. Veja no vídeo!
“A gente se apega muito em Deus. E, dia após dia, a gente vai sobrevivendo com a esperança de poder reencontrá-lo. A angústia e a tristeza são grandes demais”, comenta a mãe, que perdeu as contas de quantos dias passou chorando de saudade. Ela frisa que são os pais que devem partir antes dos filhos, mas se apega à fé de achá-lo ou de ele voltar para casa.
O irmão Ricardo acrescenta que a família gostaria de obter mais respostas para tentar entender o que aconteceu. “O que mais dói é a incerteza. Mas temos esperanças, sim, de encontrá-lo com vida”, reforça.
Rita explica que o filho desaparecido era tranquilo e não brigava com ninguém. “Ele não tinha inimigos. Era muito caseiro, um pai carinhoso e atencioso com as filhas. Era muito apegado a elas. Toda a família está desestabilizada. Nossa vida parou em torno do desaparecimento dele”, finaliza a mãe.
Conforme o JCNET vem noticiando, Diego saiu de moto, com seu celular, para ir a um supermercado do Mary Dota no dia 25 de janeiro, mas, desde então, nunca mais foi visto. A moto que ele utilizava foi localizada e recuperada, porém, o paradeiro do munícipe permanece uma incógnita, assim como seu telefone. A Polícia Civil teve acesso aos seus registros telefônicos e bancários, mas não constatou nada suspeito nem movimentações de dinheiro após o desaparecimento.
Policiais civis interrogaram traficantes do Ferradura Mirim, local onde a moto de Diego foi localizada, mas ninguém confirmou a morte ou a passagem dele pela região.