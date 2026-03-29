29 de março de 2026
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Ação de vigia ajuda a salvar homem esfaqueado em casa em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú/Reprodução
Veículo da vítima foi encontrado em Jaú, no Jardim Padre Augusto Sani, após se envolver em um acidente
Veículo da vítima foi encontrado em Jaú, no Jardim Padre Augusto Sani, após se envolver em um acidente

Na madrugada deste domingo (29), a atuação de um vigilante noturno, que desconfiou de um carro em alta velocidade e do portão de uma casa aberto, ajudou a Polícia Militar (PM) a localizar um homem gravemente ferido, vítima de golpes de faca, dentro de uma casa na rua Silva Jardim, no Jardim Bela Vista, em Bauru. O veículo da vítima foi encontrado abandonado em Jaú, após colidir em um poste de iluminação pública. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Conforme apurado pela reportagem, por volta das 3h30, ao notar o carro em alta velocidade e o portão da residência aberto, o vigilante se aproximou, visualizou manchas de sangue na garagem e acionou a Polícia Militar (PM). Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram uma faca com vestígios de sangue e o morador, de 49 anos, gravemente ferido dentro de um banheiro, com diversas perfurações pelo corpo, além de grande quantidade de sangue em um dos quartos.

A vítima foi estabilizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Posteriormente, foi transferida para um hospital particular da cidade. Horas depois, o veículo pertencente ao homem esfaqueado foi localizado abandonado pela PM no Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú, após colidir com um poste na rua Saul Galvão de Barros França. O caso, registrado como tentativa de homicídio qualificado, será investigado pela Polícia Civil.

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