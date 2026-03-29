Na madrugada deste domingo (29), a atuação de um vigilante noturno, que desconfiou de um carro em alta velocidade e do portão de uma casa aberto, ajudou a Polícia Militar (PM) a localizar um homem gravemente ferido, vítima de golpes de faca, dentro de uma casa na rua Silva Jardim, no Jardim Bela Vista, em Bauru. O veículo da vítima foi encontrado abandonado em Jaú, após colidir em um poste de iluminação pública. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Conforme apurado pela reportagem, por volta das 3h30, ao notar o carro em alta velocidade e o portão da residência aberto, o vigilante se aproximou, visualizou manchas de sangue na garagem e acionou a Polícia Militar (PM). Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram uma faca com vestígios de sangue e o morador, de 49 anos, gravemente ferido dentro de um banheiro, com diversas perfurações pelo corpo, além de grande quantidade de sangue em um dos quartos.

A vítima foi estabilizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Posteriormente, foi transferida para um hospital particular da cidade. Horas depois, o veículo pertencente ao homem esfaqueado foi localizado abandonado pela PM no Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú, após colidir com um poste na rua Saul Galvão de Barros França. O caso, registrado como tentativa de homicídio qualificado, será investigado pela Polícia Civil.