O desaparecimento do bauruense Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, completou um mês nesta quarta-feira (25). A ocorrência está sob os cuidados da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, responsável pela investigação de desaparecimentos.

O setor conseguiu na Justiça as quebras dos sigilos telefônico e bancário de Diego. As solicitações foram encaminhadas à empresa de telefonia e ao banco, que ainda não devolveram, até o momento, os dados necessários.

O JCNET vem acompanhando o caso, que gera estranheza e permanece um mistério para os familiares, que não desistiram de encontrá-lo. O episódio, inclusive, conforme apurou a reportagem, foge da normalidade em casos de desaparecimento em Bauru.