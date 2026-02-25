O desaparecimento do bauruense Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, completou um mês nesta quarta-feira (25). A ocorrência está sob os cuidados da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, responsável pela investigação de desaparecimentos.
O setor conseguiu na Justiça as quebras dos sigilos telefônico e bancário de Diego. As solicitações foram encaminhadas à empresa de telefonia e ao banco, que ainda não devolveram, até o momento, os dados necessários.
O JCNET vem acompanhando o caso, que gera estranheza e permanece um mistério para os familiares, que não desistiram de encontrá-lo. O episódio, inclusive, conforme apurou a reportagem, foge da normalidade em casos de desaparecimento em Bauru.
Isso porque, quando se trata de adolescente, geralmente há retorno depois de alguns dias. No caso de adultos, o sumiço costuma ocorrer quando a pessoa é usuária de drogas ou de álcool, ou ainda entre idosos que se perdem. Esse é o oposto do perfil de Diego, segundo o irmão, Ricardo Bispo: ele não tem desafetos, não é usuário de entorpecentes, não possui dívidas e é trabalhador. Diego é entregador do Mercado Livre, casado e pai de dois filhos, de 16 e 3 anos.
Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego, contou ao JCNET, no dia 19 de fevereiro, que houve uma denúncia recente de que o corpo de um homem havia sido encontrado em uma área próxima à Ferradura Mirim. “A polícia foi até o local e não encontrou corpo nenhum. Seguimos em desespero e à espera do paradeiro dele”, frisou Ricardo.
Encontro da moto
Na semana passada, conforme o JCNET noticiou, a moto usada por Diego no dia de seu desaparecimento foi localizada e recuperada com um suspeito de receptação de veículos furtados, na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, região da Ferradura Mirim.
Ricardo Bispo recorda que estava em via pública quando um motociclista passou com uma moto preta semelhante à do irmão. Ele reconheceu a placa, entrou no carro e seguiu o condutor. Em determinado momento, conseguiu fazer a abordagem.
Em conversa com o rapaz, este informou que havia comprado a moto de outra pessoa, pelo valor de R$ 2 mil. Como Ricardo disse que chamaria a Polícia Militar, o homem acelerou e fugiu. “Voltei para o carro e o segui novamente, até que ele desistiu, abandonou a moto e fugiu a pé”, detalhou Ricardo em entrevista recente ao JCNET.
Nesta quarta-feira (25), Ricardo informou à reportagem que o suspeito de receptação foi preso por tráfico e faz parte do escopo da investigação sobre o desaparecimento.
Relembre o caso
Diego Francisco Bispo foi visto pela última vez quando saiu de casa, apenas com a roupa do corpo e sua moto, na quadra 1 da rua Ângelo Moretto, e não retornou. Ele disse à esposa que iria comprar um refrigerante e que voltaria logo.
Ricardo acrescenta que os familiares já realizaram buscas em todas as unidades de saúde de Bauru. O aniversário de Diego, em 31 de janeiro, passou em branco, já que a família segue sem notícias. O celular dele também está desligado desde o desaparecimento.
Quem tiver qualquer informação sobre Diego Bispo pode entrar em contato pelos telefones (14) 99710-0469 (Ricardo) ou pelo 190, da Polícia Militar.