Um homem cadeirante, cuja identidade não foi divulgada, foi atropelado por um carro no final da tarde desta segunda-feira (30), na quadra 4 da rua Gustavo Maciel, ao lado da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. O condutor prestou auxílio até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Não há confirmação se o semáforo estava verde ou vermelho para o tráfego de veículos. A Polícia Civil irá apurar o caso com base em câmeras de segurança do comércio local. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas não foi disponibilizado pelo Plantão Policial.