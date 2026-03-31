31 de março de 2026
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Cadeirante é atropelado no Centro de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução Bauruzão Mil Grau
A cadeira de rodas usada pela vítima
A cadeira de rodas usada pela vítima

Um homem cadeirante, cuja identidade não foi divulgada, foi atropelado por um carro no final da tarde desta segunda-feira (30), na quadra 4 da rua Gustavo Maciel, ao lado da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. O condutor prestou auxílio até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Não há confirmação se o semáforo estava verde ou vermelho para o tráfego de veículos. A Polícia Civil irá apurar o caso com base em câmeras de segurança do comércio local. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas não foi disponibilizado pelo Plantão Policial.

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