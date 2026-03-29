Foram anunciadas nesta semana as vencedoras do Prêmio Ester Sabino 2026 para Mulheres Cientistas do Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. As cientistas químicas Vanderlan da Silva Bolzani e Caroline Gaglieri foram escolhidas, nas categorias Pesquisadora Sênior e Jovem Pesquisadora, respectivamente, pela comissão julgadora, que contou com a participação de representantes das três universidades estaduais: Unesp, Unicamp e USP.

“São Paulo possui milhares de pesquisadoras de excelência, reconhecidas pelos seus trabalhos de qualidade ímpar em âmbito nacional e internacional. O Prêmio Ester Sabino, além de reafirmar a grandiosidade de cada pesquisadora, também busca mostrar como elas transformam a vida da sociedade e deixam um legado”, afirma Stephanie Costa, secretária executiva da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

Além da vasta produção científica com reconhecimento internacional, as vencedoras se destacam pelo perfil inspirador para mulheres e meninas na ciência e pela aplicação de pesquisas voltadas à consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A cerimônia de premiação será realizada nesta terça-feira (31), às 9h, no Hub Green Sampa, em Pinheiros.

Conheça a Jovem Pesquisadora