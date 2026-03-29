Foram anunciadas nesta semana as vencedoras do Prêmio Ester Sabino 2026 para Mulheres Cientistas do Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. As cientistas químicas Vanderlan da Silva Bolzani e Caroline Gaglieri foram escolhidas, nas categorias Pesquisadora Sênior e Jovem Pesquisadora, respectivamente, pela comissão julgadora, que contou com a participação de representantes das três universidades estaduais: Unesp, Unicamp e USP.
“São Paulo possui milhares de pesquisadoras de excelência, reconhecidas pelos seus trabalhos de qualidade ímpar em âmbito nacional e internacional. O Prêmio Ester Sabino, além de reafirmar a grandiosidade de cada pesquisadora, também busca mostrar como elas transformam a vida da sociedade e deixam um legado”, afirma Stephanie Costa, secretária executiva da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.
Além da vasta produção científica com reconhecimento internacional, as vencedoras se destacam pelo perfil inspirador para mulheres e meninas na ciência e pela aplicação de pesquisas voltadas à consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A cerimônia de premiação será realizada nesta terça-feira (31), às 9h, no Hub Green Sampa, em Pinheiros.
Conheça a Jovem Pesquisadora
Caroline Gaglieri (33) é mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais, com foco em catalisadores heterogêneos, e doutora na linha de Materiais Poliméricos Renováveis a partir de óleos vegetais, ambos pela Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Atualmente, realiza pós-doutorado na mesma instituição, com bolsa Fapesp em um projeto que explora a utilização de derivados de fontes renováveis, baratas e abundantes no Brasil, para o desenvolvimento de novos sistemas de iniciação aplicáveis a resinas de origem renovável, com potencial uso em tecnologias como impressão 3D.
Sua pesquisa articula saúde pública, sustentabilidade e inovação tecnológica, estando alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).
Sua produção científica conta com mais de 55 artigos publicados, destacando-se, entre eles, o convite para publicação em uma edição especial dedicada a Jovens Pesquisadores da Revista “Current Research in Green Chemistry and Sustainable Chemistry” em seu último ano de doutorado. Durante sua graduação, na Universidade Federal de Alfenas, no campus Poços de Caldas, contribuiu diretamente para a aproximação da universidade com a sociedade ministrando aulas no curso pré-vestibular “ENEM UNIFAL-MG” e participando do Programa de Extensão Tutorial (PET) no qual foram executados projetos junto às escolas públicas da região.