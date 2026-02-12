Familiares de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, desaparecido desde o dia 25 de janeiro, tiveram a moto dele localizada e recuperada com um suspeito de receptação de veículos furtados nesta quarta-feira (11), na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, região do Ferradura Mirim. O munícipe, que exerce a função de entregador do Mercado Livre, é casado e pai de dois filhos, de 16 e 3 anos, mas ainda não foi localizado.

Casos de desaparecimento como o de Diego são investigados pela equipe da Delegacia de Homicídios, coordenada pelo delegado Cledson Nascimento.

Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego, contou ao JCNET que estava em via pública quando um motociclista passou com uma moto preta semelhante à do irmão. Ele reconheceu a placa, entrou no carro e seguiu o condutor. Em determinado momento, conseguiu fazer a abordagem. Em conversa com o rapaz, este informou que havia comprado a moto de outra pessoa, pelo valor de R$ 2 mil.