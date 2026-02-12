Familiares de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, desaparecido desde o dia 25 de janeiro, tiveram a moto dele localizada e recuperada com um suspeito de receptação de veículos furtados nesta quarta-feira (11), na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, região do Ferradura Mirim. O munícipe, que exerce a função de entregador do Mercado Livre, é casado e pai de dois filhos, de 16 e 3 anos, mas ainda não foi localizado.
Casos de desaparecimento como o de Diego são investigados pela equipe da Delegacia de Homicídios, coordenada pelo delegado Cledson Nascimento.
Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego, contou ao JCNET que estava em via pública quando um motociclista passou com uma moto preta semelhante à do irmão. Ele reconheceu a placa, entrou no carro e seguiu o condutor. Em determinado momento, conseguiu fazer a abordagem. Em conversa com o rapaz, este informou que havia comprado a moto de outra pessoa, pelo valor de R$ 2 mil.
“Ele me disse que, se eu pagasse ali essa quantia, me devolveria a moto. Eu disse que não iria pagar nada e que ligaria para a polícia (PM) para resolver a situação. Foi então que ele acelerou e fugiu. Voltei para o carro e o segui novamente, até que ele desistiu, abandonou a moto e fugiu a pé”, detalha Ricardo, que ainda não tem notícias do irmão.
O desaparecimento
Conforme o JCNET vem noticiando, Diego Francisco Bispo completou, nesta quinta-feira (12), 12 dias de desaparecimento. Ele foi visto pela última vez quando saiu de casa, apenas com a roupa do corpo e sua moto, na quadra 1 da rua Ângelo Moretto, e não retornou. Disse à esposa que iria comprar um refrigerante e que voltaria logo.
Ricardo acrescenta que os familiares já realizaram buscas em todas as unidades de saúde de Bauru. O aniversário de Diego, no dia 31 de janeiro, passou em branco, já que a família segue sem notícias. O celular dele também está desligado desde o desaparecimento.
Quem tiver qualquer informação sobre Diego Bispo pode entrar em contato pelos telefones (14) 99710-0469 (Ricardo) ou pelo 190, da Polícia Militar.