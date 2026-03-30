A prefeita Suéllen Rosim anunciou, nesta segunda-feira (30), a mudança no comando de quatro secretarias municipais. Os novos titulares assumem os cargos nesta quarta-feira (1/4). Jorge Luis de Souza, que estava na Secretaria de Serviços Urbanos, assume a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra). Simone Pongitore, que estava na Sagra desde o ano passado, vai sair da administração municipal para se dedicar a novos projetos profissionais.

Jurandir Posca, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), assume a Secretaria de Serviços Urbanos. Carlos Agra, que atuava na Secretaria de Comunicação e Eventos (Secom), será o titular da Sedecon. A atual secretária-adjunta da Secom, Gabrielle Gabas, será a nova titular da pasta.

Os atuais secretários encerram os trabalhos em suas respectivas pastas nesta terça-feira (31), e os novos titulares assumem os cargos a partir desta quarta-feira. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial nos próximos dias.