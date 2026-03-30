Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru esclareceram uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada deste domingo (29), no Jardim Bela Vista, em Bauru, quando um homem de 49 anos foi encontrado gravemente ferido dentro da própria casa, após ação de um vigilante noturno. Ele recebeu várias facadas, teve uma orelha decepada, e corre risco de morte. O suspeito é o namorado dele, de 19 anos, detido nesta segunda-feira (30), em Jaú, juntamente com uma mulher, que também teria participado do crime.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por volta das 3h30 do domingo, o vigia desconfiou de um carro em alta velocidade e do portão de uma casa aberto na rua Silva Jardim, aproximou-se, viu manchas de sangue na garagem e acionou a Polícia Militar (PM).

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram uma faca com vestígios de sangue e o morador gravemente ferido, trancado em um banheiro, com diversas perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça, a orelha decepada, e muito sangue no quarto.