Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru esclareceram uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada deste domingo (29), no Jardim Bela Vista, em Bauru, quando um homem de 49 anos foi encontrado gravemente ferido dentro da própria casa, após ação de um vigilante noturno. Ele recebeu várias facadas, teve uma orelha decepada, e corre risco de morte. O suspeito é o namorado dele, de 19 anos, detido nesta segunda-feira (30), em Jaú, juntamente com uma mulher, que também teria participado do crime.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por volta das 3h30 do domingo, o vigia desconfiou de um carro em alta velocidade e do portão de uma casa aberto na rua Silva Jardim, aproximou-se, viu manchas de sangue na garagem e acionou a Polícia Militar (PM).
Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram uma faca com vestígios de sangue e o morador gravemente ferido, trancado em um banheiro, com diversas perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça, a orelha decepada, e muito sangue no quarto.
A vítima foi estabilizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Posteriormente, foi transferida para um hospital particular da cidade, onde segue internada em estado gravíssimo, com risco de morte.
Horas depois, o veículo pertencente ao homem esfaqueado - um Onix vermelho - foi localizado abandonado pela PM nas proximidades do Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú, após colidir com um poste de iluminação pública na rua Saul Galvão de Barros França.
Investigações
Após investigações, equipes da 3.ª DH/Deic apuraram que a vítima havia recebido em sua residência um rapaz com quem estava se relacionando, e que residia em Jaú. Imagens de câmeras de segurança mostram o Onix chegando por volta das 21h de sábado.
Segundo a Polícia Civil, pouco antes das 3h de domingo, uma mulher passa de moto e, logo depois, chega a pé e entra no imóvel. "Cerca de 10 minutos depois, ela dá a ré no Onix, sai pela porta do motorista, e entra no passageiro, saindo em alta velocidade", diz.
A moto usada pela suspeita para chegar ao local - uma Honda CG 160 Start - foi encontrada estacionada nas imediações e estava registrada em nome do homem esfaqueado. Após diligências, o suspeito do crime foi identificado como sendo L.M.B., de 19 anos.
"Apuramos que esse rapaz recebia ajuda financeira, viagens, e que a vítima, inclusive, lhe comprou a motocicleta que foi apreendida", cita a polícia. Na manhã desta segunda, ele foi detido em um comércio em Jaú com o celular da vítima, e lesões na mão.
Informalmente, ele confessou o crime e revelou que a comparsa, de 23 anos, é sua namorada. Ela foi detida no endereço do casal, no Centro, com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, lavando roupas usadas por eles na madrugada do crime.
No local, as equipes apreenderam também um par de tênis, relógio de pulso, mochila e uma porção de haxixe. De acordo com a 3.ª DH, o casal foi encaminhado à sede da Deic de Bauru para ser interrogado, e teve a prisão temporária solicitada à Justiça.
A medida, conforme a Polícia Civil, busca garantir a continuidade das investigações, que dependem de laudo pericial de análise das manchas de sangue, análise da movimentação bancária da vítima, laudo pericial do local do crime, coleta de mais imagens de circuitos de monitoramento e oitivas de testemunhas. Ainda conforme a 3.ª DH, com o andamento dos trabalhos, a tipificação do crime poderá ser alterada para tentativa de latrocínio.