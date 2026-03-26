Mudança de prédio
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru segue com sua cruzada para mudar a sede do Poder Legislativo para um prédio situado na quadra 7 da avenida Nações Unidas, uma quadra abaixo de onde fica o Teatro Municipal. Mas há um grande impasse em relação à avaliação do prédio pretendido e o caminho ainda será longo e árduo. Sem contar a discussão política que a proposta ainda vai gerar.
Valores discrepantes
Neste momento, a discrepância está em duas avaliações feitas por diferentes setores. Um laudo pericial contratado pela Câmara apontou valor aproximado de R$ 33,5 milhões para o imóvel, enquanto avaliação elaborada por engenheiro da Prefeitura Municipal de Bauru estimou cerca de R$ 18,8 milhões, diferença de quase 80%. Diante desse cenário, a direção da Casa optou por buscar uma terceira análise técnica independente, junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (creci). Leia mais no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2969817/politica/2026/03/camara-de-bauru-faz-convenio-com-creci-para-avaliacao-de-predio
PDT discute nomes
O PDT de Bauru discute o lançamento de candidaturas a deputado na eleição deste ano. A Executiva do partido, reunida na terça-feira (24), debateu alternativas de nomes a serem levadas para um encontro em São Paulo, nesta quinta (26). O presidente da legenda, José Xaides, informa que a posição unânime é a de que vale a pena apresentar nomes, em uma dobrada que fortaleça o partido em Bauru e Região.
Nomes com potencial
Dentre os possíveis nomes estão o de Josué Lopes Moreira, com experiência regional no INSS; Gabriel Place, engenheiro, servidor público e sindicalista do Sinserm; a professora Ana Maria Daibem, ex-secretária de Educação; e o do professor e arquiteto José Xaides, com atuação na Unesp e Planejamento Urbano de várias cidades do Estado de São Paulo. Xaides, por sinal, já havia confirmado à coluna sua pré-candidatura a deputado federal.
Acusação arquivada
O Ministério Público Eleitoral (MPE) em Bauru pediu o arquivamento de um inquérito policial que investigava possível crime de falsidade ideológica eleitoral envolvendo a então candidata a deputada estadual Lúcia Rosim nas eleições de 2022. A decisão, assinada pelo promotor eleitoral Luiz Carlos Gonçalves Filho, concluiu que não há provas suficientes para sustentar a abertura de ação penal.
Contexto do caso
O inquérito teve início a partir de informações encaminhadas por uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Bauru, no ano passado. A apuração buscava esclarecer suspeitas de que serviços de campanha teriam sido prestados de forma irregular, com possível omissão ou inserção de informações falsas na prestação de contas eleitorais. No centro da investigação estava o relato da servidora pública Damaris Nunes de Faria Pavan, que afirmou ter trabalhado na campanha de Lúcia Rosim enquanto atuava no Fundo Social de Solidariedade do município. Leia mais no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2969723/politica/2026/03/mp-pede-arquivamento-de-acusacao-por-falsidade-eleitoral-de-lucia