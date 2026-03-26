Mudança de prédio

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru segue com sua cruzada para mudar a sede do Poder Legislativo para um prédio situado na quadra 7 da avenida Nações Unidas, uma quadra abaixo de onde fica o Teatro Municipal. Mas há um grande impasse em relação à avaliação do prédio pretendido e o caminho ainda será longo e árduo. Sem contar a discussão política que a proposta ainda vai gerar.

Valores discrepantes

Neste momento, a discrepância está em duas avaliações feitas por diferentes setores. Um laudo pericial contratado pela Câmara apontou valor aproximado de R$ 33,5 milhões para o imóvel, enquanto avaliação elaborada por engenheiro da Prefeitura Municipal de Bauru estimou cerca de R$ 18,8 milhões, diferença de quase 80%. Diante desse cenário, a direção da Casa optou por buscar uma terceira análise técnica independente, junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (creci). Leia mais no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2969817/politica/2026/03/camara-de-bauru-faz-convenio-com-creci-para-avaliacao-de-predio

PDT discute nomes

O PDT de Bauru discute o lançamento de candidaturas a deputado na eleição deste ano. A Executiva do partido, reunida na terça-feira (24), debateu alternativas de nomes a serem levadas para um encontro em São Paulo, nesta quinta (26). O presidente da legenda, José Xaides, informa que a posição unânime é a de que vale a pena apresentar nomes, em uma dobrada que fortaleça o partido em Bauru e Região.