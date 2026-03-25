A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru assinou, nesta terça-feira (24/3), um Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), com o objetivo de obter parecer técnico de avaliação mercadológica sobre imóvel em análise para possível instalação da nova sede do Poder Legislativo. O ato contou com a presença do presidente Markinho Souza (MDB); o vice-presidente, vereador Cabo Helinho (PL); o primeiro secretário, vereador André Maldonado (PP); e o segundo secretário, vereador Dario Dudario (PSD). Representando o Creci esteve presente o delegado regional Daniel Carvalho de Andrade, responsável pelo atendimento em Bauru e outros 60 municípios da região.

Também acompanharam a reunião os servidores do Poder Legislativo, o economista legislativo Valdecy Caetano de Sousa Junior; o procurador legislativo Júlio César Forteza Medeiros; o diretor administrativo José Augusto Alves Camargo Júnior; e o chefe de Gabinete da Presidência, Allison Talon Carlos. O Termo de Cooperação firmado prevê a atuação do Creci-SP no assessoramento técnico-científico à Câmara Municipal, por meio da elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, instrumento utilizado para aferir o valor de mercado de imóveis. A Câmara informa que a parceria ocorre sem custos para o Poder Legislativo, em regime de cooperação mútua, conforme previsto no documento.

A iniciativa integra o conjunto de estudos técnicos que vêm sendo conduzidos pela Câmara de Bauru para avaliar alternativas relacionadas à possível mudança de sede. Entre elas, está o imóvel localizado na quadra 7 da avenida Nações Unidas, que passa por análises quanto à viabilidade técnica e econômica para abrigar as atividades administrativas e legislativas.