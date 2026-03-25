A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru assinou, nesta terça-feira (24/3), um Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), com o objetivo de obter parecer técnico de avaliação mercadológica sobre imóvel em análise para possível instalação da nova sede do Poder Legislativo. O ato contou com a presença do presidente Markinho Souza (MDB); o vice-presidente, vereador Cabo Helinho (PL); o primeiro secretário, vereador André Maldonado (PP); e o segundo secretário, vereador Dario Dudario (PSD). Representando o Creci esteve presente o delegado regional Daniel Carvalho de Andrade, responsável pelo atendimento em Bauru e outros 60 municípios da região.
Também acompanharam a reunião os servidores do Poder Legislativo, o economista legislativo Valdecy Caetano de Sousa Junior; o procurador legislativo Júlio César Forteza Medeiros; o diretor administrativo José Augusto Alves Camargo Júnior; e o chefe de Gabinete da Presidência, Allison Talon Carlos. O Termo de Cooperação firmado prevê a atuação do Creci-SP no assessoramento técnico-científico à Câmara Municipal, por meio da elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, instrumento utilizado para aferir o valor de mercado de imóveis. A Câmara informa que a parceria ocorre sem custos para o Poder Legislativo, em regime de cooperação mútua, conforme previsto no documento.
A iniciativa integra o conjunto de estudos técnicos que vêm sendo conduzidos pela Câmara de Bauru para avaliar alternativas relacionadas à possível mudança de sede. Entre elas, está o imóvel localizado na quadra 7 da avenida Nações Unidas, que passa por análises quanto à viabilidade técnica e econômica para abrigar as atividades administrativas e legislativas.
A decisão de firmar o convênio com o Creci-SP ocorreu após a identificação de significativa divergência entre avaliações imobiliárias já realizadas. Um laudo pericial contratado pela Câmara apontou valor aproximado de R$ 33,5 milhões para o imóvel, enquanto avaliação elaborada por engenheiro da Prefeitura Municipal de Bauru estimou cerca de R$ 18,8 milhões. Diante desse cenário, a Mesa Diretora optou por buscar uma terceira análise técnica independente, a fim de conferir maior segurança e equilíbrio às tratativas.
Além da avaliação do imóvel em seu estado atual, a Câmara também dará início a uma etapa complementar de estudos voltada às adequações necessárias para o funcionamento do Legislativo. Nos próximos dias, será realizada visita técnica ao local por diretores e responsáveis de setores da Casa de Leis, com o objetivo de mapear demandas como divisórias, climatização, garagem, instalações elétricas e demais intervenções estruturais. Essas informações serão posteriormente encaminhadas ao proprietário para análise de viabilidade e eventual composição no valor final do imóvel.