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EM BOCAINA

Homem de 42 anos morre em acidente envolvendo ciclomotor

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JC
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos graves ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local

Bocaina - Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (19h), em um acidente com ciclomotor ocorrido no Jardim José Tonon, em Bocaina (69 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, C.P.S. conduzia uma mobilete quando, por volta das 9h10, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e atingiu uma lixeira.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.

O corpo de C.P.S., que deixa esposa e filha, está sendo velado no Velório do Serviço de Luto Paulista e será sepultado nesta terça (19), às 10h, no Cemitério Municipal de Bocaina.

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