Bocaina - Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (19h), em um acidente com ciclomotor ocorrido no Jardim José Tonon, em Bocaina (69 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, C.P.S. conduzia uma mobilete quando, por volta das 9h10, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e atingiu uma lixeira.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.
O corpo de C.P.S., que deixa esposa e filha, está sendo velado no Velório do Serviço de Luto Paulista e será sepultado nesta terça (19), às 10h, no Cemitério Municipal de Bocaina.