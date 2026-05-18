Bocaina - Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (19h), em um acidente com ciclomotor ocorrido no Jardim José Tonon, em Bocaina (69 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, C.P.S. conduzia uma mobilete quando, por volta das 9h10, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e atingiu uma lixeira.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.