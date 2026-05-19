O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Bauru nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21) para cumprir uma série de compromissos oficiais voltados às áreas de segurança pública, saúde, infraestrutura e atendimento especializado. A visita faz parte da Caravana 3D em Bauru e também inclui agenda na cidade de Jaú e em Guarantã.

A programação em Bauru começa na quarta, com uma reunião-almoço entre o governador, prefeitos da Região Administrativa de Bauru e representantes do Governo do Estado. O encontro, articulado pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais e pela Casa Civil, está previsto para ocorrer entre 13h e 16h30. Na sequência, às 17h, Tarcísio participa da inauguração do novo complexo que reúne o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal (IML) e a Sala Lilás, estrutura voltada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência. A cerimônia será realizada na avenida engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube, 13-51, no Núcleo Residencial Presidente Geisel.

Ainda na quarta-feira, às 18h40, o governador inaugura a reforma e ampliação da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, localizada na avenida Rodrigues Alves, 20-20, na Vila Cardia. A unidade passou por melhorias estruturais para ampliar a capacidade de atendimento e reforçar os serviços de investigação policial na região. Já na quinta-feira (21), a agenda será voltada principalmente à área da saúde. Pela manhã, o governador acompanha a ampliação do Ambulatório de Especialidades e do Centro de Radiologia do Hospital das Clínicas de Bauru.