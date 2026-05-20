Depois de espera, angústia, incertezas e orações, o som das hélices cortando o céu trouxe mais do que um órgão transportado com urgência: ele pousou com uma nova chance de vida para a bauruense Ruth Carlos da Silva Maciel, que, aos 44 anos, sofria de insuficiência cardíaca congênita. Esta mesma doença levou sua mãe e era a preocupação que tirava o sono do esposo Francisco Carlos, do filho Victor Hugo e dos enteados Thiago e Felipe. A cirurgia foi um sucesso e ocorreu na noite desta terça-feira (19).
Esta missão de prolongar a vida de Ruth começou no Hospital Estadual de Bauru, mas foi concluída, no Hospital Nossa Senhora de Barretos, especializado em tratamentos e transplantes cardíacos. Ela estava internada nesta unidade há duas semanas, onde realizou diversos exames e ficou na fila para receber o novo coração por 10 dias, contou o esposo ao JCNET. O hospital de Barretos é particular, mas possui atendimentos gratuitos também. Todo o tratamento de Ruth foi feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo Francisco Carlos, o cooler hospitalar foi recebido pelos familiares com um misto de sentimentos: felicidade pela chegada do órgão, mas também respeito pela perda e pelo luto dos familiares da doadora do coração, natural de Uberaba (MG). Ruth descobriu a doença quando perdeu entes queridos por problemas cardíacos, sendo a última morte a da própria mãe. Ela, então, foi investigar e os médicos constataram o seu quadro clínico, que era delicado e iria se agravar com o passar do tempo, recorda o marido.
Ela trabalhou na Brambilla, onde amigos também comemoraram a sua vitória, assim como os ex-colegas de profissão do seu último emprego, a Ótica Exótica. Hoje, Ruth está aposentada por invalidez. Segundo o esposo, ela está na UTI, onde deve ficar por três dias. Depois, permanecerá internada em Barretos por cerca de 15 a 20 dias, para consolidar a recuperação e só depois receber alta e iniciar a fisioterapia em casa, ao lado da família, no Jardim Cruzeiro do Sul.
TRANSPLANTE RARO
Segundo dados do SUS, o Brasil realiza, em média, entre 420 e 440 transplantes cardíacos por ano. O número exato varia, mas o país mantém essa faixa sólida de procedimentos de alta complexidade, em grande parte custeados pelo próprio sistema público de saúde. Ainda de acordo com o SUS, mais de 85% dos procedimentos de alta complexidade, incluindo os transplantes cardíacos, são feitos gratuitamente.