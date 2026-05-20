Depois de espera, angústia, incertezas e orações, o som das hélices cortando o céu trouxe mais do que um órgão transportado com urgência: ele pousou com uma nova chance de vida para a bauruense Ruth Carlos da Silva Maciel, que, aos 44 anos, sofria de insuficiência cardíaca congênita. Esta mesma doença levou sua mãe e era a preocupação que tirava o sono do esposo Francisco Carlos, do filho Victor Hugo e dos enteados Thiago e Felipe. A cirurgia foi um sucesso e ocorreu na noite desta terça-feira (19).

Esta missão de prolongar a vida de Ruth começou no Hospital Estadual de Bauru, mas foi concluída, no Hospital Nossa Senhora de Barretos, especializado em tratamentos e transplantes cardíacos. Ela estava internada nesta unidade há duas semanas, onde realizou diversos exames e ficou na fila para receber o novo coração por 10 dias, contou o esposo ao JCNET. O hospital de Barretos é particular, mas possui atendimentos gratuitos também. Todo o tratamento de Ruth foi feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Francisco Carlos, o cooler hospitalar foi recebido pelos familiares com um misto de sentimentos: felicidade pela chegada do órgão, mas também respeito pela perda e pelo luto dos familiares da doadora do coração, natural de Uberaba (MG). Ruth descobriu a doença quando perdeu entes queridos por problemas cardíacos, sendo a última morte a da própria mãe. Ela, então, foi investigar e os médicos constataram o seu quadro clínico, que era delicado e iria se agravar com o passar do tempo, recorda o marido.