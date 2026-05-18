Neste final de semana, um jovem de 18 anos foi atingido no pescoço por um disparo de arma de fogo quando estava nas proximidades de uma adega em Bauru. Por sorte, o tiro acertou a vítima de raspão. O caso, registrado como tentativa de homicídio, é apurado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O fato ocorreu no sábado (16), por volta das 20h10, no Parque Santa Edwiges. De acordo com o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma equipe do Pronto-Socorro Central (PSC), onde o jovem buscou atendimento por meios próprios.

Ainda conforme o BO, ele não soube informar aos policiais militares o local exato onde o crime ocorreu e alegou desconhecer a autoria do disparo. A vítima permaneceu internada, em observação, e não corre risco de morte. O caso segue sob investigação.