O Ministério Público Eleitoral (MPE) em Bauru promoveu o arquivamento de um inquérito policial que investigava possível crime de falsidade ideológica eleitoral envolvendo a então candidata a deputada estadual Lúcia Rosim, além de outras pessoas ligadas à sua campanha nas eleições de 2022. A decisão, assinada pelo promotor eleitoral Luiz Carlos Gonçalves Filho, concluiu que não há provas suficientes para sustentar a abertura de ação penal.

O inquérito teve início a partir de informações encaminhadas por uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Bauru. A apuração buscava esclarecer suspeitas de que serviços de campanha teriam sido prestados de forma irregular, com possível omissão ou inserção de informações falsas na prestação de contas eleitorais. No centro da investigação estava o relato da servidora pública Damaris Nunes de Faria Pavan, que afirmou ter trabalhado na campanha de Lúcia Rosim enquanto atuava no Fundo Social de Solidariedade do município.

Segundo seu depoimento, ela não poderia receber diretamente pelos serviços e, por isso, o pagamento teria sido intermediado por Ana Beatriz Pereira, que figurava oficialmente como coordenadora de campanha e recebeu R$ 3 mil declarados na prestação de contas. Parte desse valor — R$ 2,9 mil — foi posteriormente transferida a Damaris via PIX.

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