A nova Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru será oficialmente inaugurada nesta quarta-feira (20), às 18h30, em uma cerimônia no prédio da unidade, na avenida Rodrigues Alves, nº 20-20, na Vila Cardia. O evento contará com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, do secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado, Artur José Dian, do diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter-4), Ricardo Martines, e do delegado Seccional de Polícia de Bauru, Luciano de Barros Faro, além de outras autoridades.

A obra, realizada com um investimento de R$ 10.765.830,61, alcança um marco histórico na segurança pública do município, beneficiando diretamente os 394 mil habitantes de Bauru, além de 559 mil pessoas nos períodos noturnos, finais de semana e feriados, abrangendo também as 18 unidades policiais da sub-região. Com atendimento 24 horas, a unidade cobre uma área total de 8.530,5 km², consolidando-se como um centro de segurança pública estratégico.

Com construção iniciada em 28 de agosto de 2023 e previsão de término para 28 de abril de 2025, a nova Central já está em pleno funcionamento desde 1 de julho de 2025. Entre as dependências, o prédio conta com cartórios, gabinetes, cartório central, setor de investigação, almoxarifados, carceragem, auditório, sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e sala de atendimento para mulheres. A unidade é apoiada por uma equipe de 78 policiais civis, equipados com 23 viaturas operacionais, e atende uma média de 2.000 ocorrências mensais, incluindo diversas naturezas de crimes.