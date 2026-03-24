Assuntos dominantes

A sessão desta segunda-feira (23) da Câmara Municipal de Bauru foi marcada por dois assuntos que demandaram mais atenção: a aprovação da lei que regulamenta o funcionamento das adegas em Bauru e a informação da vereadora Estela Almagro (PT) sobre a tramitação de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei que instituiu a nova organização administrativa da prefeitura.

Com divergências

Quanto ao primeiro assunto (adegas), a discussão foi longa e com divergências. A lei foi aprovada por 15 votos a 4. O vereador cabo Helinho (PL), que liderou a defesa da nova legislação (ainda precisa da segunda votação e sanção da prefeita), será o entrevistado desta terça-feira (24) do Cidade 360. O programa pode ser ouvido pelo Youtube e Facebook da 96FM e do JCNET, pelo JCNET e pelas ondas da rádio. Leia mais em https://sampi.net.br/bauru/noticias/2969312/politica/2026/03/camara-aprova-lei-que-disciplina-funcionamento-de-adegas-em-bauru

Inconstitucionalidades

Sobre a ADI, interposta pelo procurador geral do Ministério Público do Estado, Plínio Antonio Brito Gentil, a partir de uma representação de Estela, o posicionamento do MP só reforça a constatação de que a lei aprovada pela Câmara no ano passado estava cheia de inconstitucionalidade. Tanto que o próprio governo municipal enviou um novo projeto para corrigir os erros. O PL encontra-se em tramitação na Casa de Leis. A vereadora criticou os colegas que aprovaram a lei, no começo do ano passado, sem questionar a ilegalidade dela. Leia mais em https://sampi.net.br/bauru/noticias/2969261/politica/2026/03/mp-questiona-lei-aprovada-do-organograma-da-prefeitura-de-bauru