RESGATE EM BAURU

Missão cumprida: veja quem são os 5 servidores da Operação Dagmar

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Quinteto da Prefeitura de Bauru prestou um serviço digno de homenagem
Quinteto da Prefeitura de Bauru prestou um serviço digno de homenagem

Pilotando grandes máquinas sob altas temperaturas, subindo e descendo a pé rampas íngremes de 30 metros, lidando com a poeira que não dava trégua e, em algumas ocasiões, até com fortes chuvas de verão. Esta foi a rotina de cinco servidores públicos municipais de Bauru que transformaram o trabalho diário em missão. Benedito César da Costa Bezerra, Márcio José Ferreira da Silva, Edio Carlos de Souza e Fabio Roberto Draghi, todos da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, juntamente com o coordenador da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, prestaram à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e à comunidade um serviço digno de homenagem

Eles trabalharam entre os dias 30 de dezembro, antevéspera de Ano Novo, e esta quarta-feira (21), no bairro rural Rio Verde, em Bauru, para localizar o corpo, trazer paz aos entes queridos e devolver dignidade a uma história interrompida pela violência contra a feirante Dagmar Grimm Streger, de 76 anos. Depois deste objetivo cumprido, os restos mortais de Dagmar foram encaminhados pela Polícia Civil para a perícia e toda a abertura será fechada pelo trabalhadores. Os cães da feirante, Beth e Bob, também aguardam um novo lar.

Conforme o JCNET vem noticiando a cada passo dessa operação de abrir uma cratera de 30 metros de profundidade, ao lado do poço desativado onde o casal preso pelo homicídio jogou o corpo da idosa, trata-se da maior e mais complexa operação de resgate de uma pessoa vítima de homicídio na história do município.

Os suspeitos de matar Dagmar, Paulo Henrique Vieira, de 55 anos, e esposa Daniela dos Santos Vieira, de 40, permanecem presos. Os filhos estão sob cuidados do Conselho Tutelar.

Etelvino Zacarias Martins, o Téo, coordenador de Obras, acompanhou presencialmente todos os dias (foto: Bruno Freitas)
Dois dos três maquinários dentro da cratera feita em sítio (foto: Bruno Freitas)
