Pilotando grandes máquinas sob altas temperaturas, subindo e descendo a pé rampas íngremes de 30 metros, lidando com a poeira que não dava trégua e, em algumas ocasiões, até com fortes chuvas de verão. Esta foi a rotina de cinco servidores públicos municipais de Bauru que transformaram o trabalho diário em missão. Benedito César da Costa Bezerra, Márcio José Ferreira da Silva, Edio Carlos de Souza e Fabio Roberto Draghi, todos da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, juntamente com o coordenador da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, prestaram à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e à comunidade um serviço digno de homenagem

Eles trabalharam entre os dias 30 de dezembro, antevéspera de Ano Novo, e esta quarta-feira (21), no bairro rural Rio Verde, em Bauru, para localizar o corpo, trazer paz aos entes queridos e devolver dignidade a uma história interrompida pela violência contra a feirante Dagmar Grimm Streger, de 76 anos. Depois deste objetivo cumprido, os restos mortais de Dagmar foram encaminhados pela Polícia Civil para a perícia e toda a abertura será fechada pelo trabalhadores. Os cães da feirante, Beth e Bob, também aguardam um novo lar.

Conforme o JCNET vem noticiando a cada passo dessa operação de abrir uma cratera de 30 metros de profundidade, ao lado do poço desativado onde o casal preso pelo homicídio jogou o corpo da idosa, trata-se da maior e mais complexa operação de resgate de uma pessoa vítima de homicídio na história do município.