A mulher de 50 anos esfaqueada pelo ex-companheiro, de 41 anos, na tarde desta quinta-feira (22), no interior do Boulevard Shopping, em Bauru, tinha uma medida protetiva de urgência vigente que o impedia de se aproximar dela. Golpeada quatro vezes, no braço e no abdômen, ela foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde foi medicada e teve alta, segundo a prefeitura, por volta das 20h30. O suspeito fugiu, mas foi preso logo depois pela Polícia Militar (PM) e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com o registro policial, a vítima era funcionária de uma loja de roupas do centro de compras e foi atacada pelo ex por trás quando estava sentada em uma espaço de alimentação. Golpeada quatro vezes, foi socorrida por bombeiros civis e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao PSC.

O autor fugiu de moto, mas foi localizado e detido por uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motos da 1.ª Companhia, logo depois, na rua Antônio da Silva Souto, na Vila Pacífico, após acompanhamento. Ele confessou que queria matar a ex-mulher e foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).