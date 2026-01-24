O Hospital de Base (HB) de Bauru informou, no final da tarde desta sexta-feira (23), que Fernanda Cristina Policarpo, 29 anos, declarada morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um veículo, no início da noite do último domingo (18), e reanimada posteriormente por um médico da concessionária Eixo SP após manobras de ressuscitação, "está despertando, responde a estímulos e segue comandos da equipe médica".
De acordo com nota encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde, a paciente permanece internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "com relativa estabilidade clínica". "Há previsão de retirada do tubo orotraqueal, caso as condições respiratórias permitam", informou.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, Fernanda foi atingida por um Chevrolet Tracker que seguia no sentido Bauru-Marília no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima.
Inicialmente, segundo o informado pela Polícia Militar Rodoviária, uma médica do Samu atestou o óbito da mulher no local e providenciou, inclusive, o encaminhamento do corpo - que permaneceu coberto com uma manta térmica - ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para a realização do exame necroscópico.
No entanto, posteriormente, com a chegada da Unidade de Socorro Avançado da concessionária Eixo SP, que administra o trecho, conforme o BO, o corpo foi removido para o acostamento para evitar novos acidentes e o médico, em uma nova avaliação, notou que a vítima apresentava sinais vitais, "notadamente movimentos respiratórios".
A mulher foi reanimada e imediatamente encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC). No final da noite, ela foi transferida para o Hospital de Base (HB), em leito de UTI, com politrauma grave, traumatismos e múltiplos ferimentos. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.
Afastada
Na segunda-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que a médica do Samu envolvida no atendimento de Fernanda foi afastada de suas atividades até a conclusão de um procedimento instaurado para apurar o caso.
A pasta disse que instaurou uma apuração técnica para esclarecer os fatos relacionados ao atendimento realizado pela equipe na ocorrência e que afastou a profissional "como medida administrativa preventiva".
"A Secretaria manifesta solidariedade à paciente e a seus familiares e destaca que o caso está sendo tratado com prioridade e responsabilidade, diante da gravidade da situação", declarou.
A Prefeitura de Bauru também ressaltou, no comunicado, que reafirma seu compromisso com a preservação da vida, a transparência e a adoção de todas as providências cabíveis após a conclusão da apuração.
A conduta da médica também é investigada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Em nota, a entidade esclareceu que a apuração "corre sob sigilo determinado por lei".