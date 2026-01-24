O Hospital de Base (HB) de Bauru informou, no final da tarde desta sexta-feira (23), que Fernanda Cristina Policarpo, 29 anos, declarada morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um veículo, no início da noite do último domingo (18), e reanimada posteriormente por um médico da concessionária Eixo SP após manobras de ressuscitação, "está despertando, responde a estímulos e segue comandos da equipe médica".

De acordo com nota encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde, a paciente permanece internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "com relativa estabilidade clínica". "Há previsão de retirada do tubo orotraqueal, caso as condições respiratórias permitam", informou.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, Fernanda foi atingida por um Chevrolet Tracker que seguia no sentido Bauru-Marília no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima.