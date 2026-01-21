O JCNET acompanha na tarde desta quarta-feira (21), no local, o árduo trabalho das autoridades para a retirada do corpo da feirante bauruense Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, do poço de onde ela foi jogada, em sua própria chácara, em estrada rural próxima ao patrimônio de Rio Verde, alguns quilômetros após o aeroporto Moussa Tobias (Bauru-Arealva).

De acordo com a investigação da Polícia Civil, os principais suspeitos pelo assassinato e ocultação de cadáver são os seus caseiros, que já estão presos e confessaram.

Foi necessário escavar uma cratera gigantesca no entorno do poço, de pelo menos 30 metros de profundidade, em sua propriedade, na zona rural do município. Ela estava desaparecida há quase 1 mês. O trabalho de escavação no entorno do poço foi feito pela Secretaria de Infraestrutura da prefeitura de Bauru, liderado pelo coordenador da pasta, Teo Zacarias.