JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
DADOS DO IPMET

Vem chuva! Confira a previsão do tempo para Bauru e região

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mapa de radar no site do IPMet
Mapa de radar no site do IPMet

Neste domingo (25) e nesta segunda-feira (26), a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de que pancadas de chuva voltem a se formar em várias regiões paulistas, de forma isolada, entre a tarde e a noite, inclusive em Bauru. Para esta sexta-feira (23) e no sábado (24), no entanto, não há previsão de chuva no município e na região.

De acordo com o “Boletim Cidades”, elaborado a partir dos radares do IPMet, em parceria com o Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais (Master) da USP, Bauru pode ter chuva também até quarta-feira (28).

As temperaturas também devem ficar mais amenas neste período, com o bauruense sentindo um pouco de frio devido ao vento. Os termômetros devem marcar, até quarta-feira, mínimas entre 18 e 19 graus e máximas de até 32 graus à tarde.

