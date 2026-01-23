Neste domingo (25) e nesta segunda-feira (26), a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de que pancadas de chuva voltem a se formar em várias regiões paulistas, de forma isolada, entre a tarde e a noite, inclusive em Bauru. Para esta sexta-feira (23) e no sábado (24), no entanto, não há previsão de chuva no município e na região.

De acordo com o “Boletim Cidades”, elaborado a partir dos radares do IPMet, em parceria com o Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais (Master) da USP, Bauru pode ter chuva também até quarta-feira (28).

As temperaturas também devem ficar mais amenas neste período, com o bauruense sentindo um pouco de frio devido ao vento. Os termômetros devem marcar, até quarta-feira, mínimas entre 18 e 19 graus e máximas de até 32 graus à tarde.