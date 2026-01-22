Francisco Aparecido Lopes Barbosa, de 70 anos, trabalhou para Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, e seu falecido marido por muitos anos, em três oportunidades diferentes, como responsável pela entrega e distribuição dos ovos cultivados pela feirante em sua pripriedade rural no bairro Rio Verde, em Bauru. Isso mudou quando os novos caseiros contratados por Dagmar, que a assassinaram, segundo a Polícia Civil, o despediram. O corpo da idosa foi encontrado na tarde desta quarta-feira (21). Veja o vídeo abaixo.

Francisco recorda que, em meados de 2019, Paulo Henrique Vieira, de 55 anos, e Daniela dos Santos Vieira, de 40, atualmente presos, induziram Dagmar a autorizar sua demissão, juntamente com a de outra funcionária, para que apenas o casal tomasse conta do sítio e fosse o único com acesso à feirante.

“Achei uma crueldade o que fizeram com ela (Dagmar). Eu moro aqui perto e hoje estou cuidando daqui e ajudando na força-tarefa para os entes queridos. O sentimento que tenho disso aqui (homicídio e descarte do corpo) é de revolta, pelo que fizeram com ela. Espero que eles nunca saiam da cadeia”, desabafa Francisco.