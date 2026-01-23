O 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) flagrou um traficante comercializando drogas, descobriu uma “casa bomba”, que é residência desabitada utilizada para a montagem e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, e prendeu o indivíduo. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira (22), no bairro Ferradura Mirim, em Bauru.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação policial o suspeito tentou fugir pela residência, sendo alcançado e abordado pela equipe. Durante busca pessoal, foi localizada em sua posse certa quantidade de entorpecentes. Em conversa informal, de acordo com o Baep, o abordado indicou o local onde estaria escondida uma arma de fogo de fabricação caseira, bem como informou o endereço da residência utilizada para o armazenamento de drogas.

No imóvel, ainda segundo a corporação, foram apreendidos 1.691 microtubos contendo cocaína, 470 pinos com a mesma droga, 258 pedras de crack, uma embalagem com maconha, a arma e um caderno com anotações e contabilidade relacionadas ao tráfico de drogas. Apenas R$ 20 em dinheiro estavam no local naquele momento, e a quantia também foi recolhida.