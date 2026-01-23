Uma mulher de 45 anos, auxiliar de produção de uma fazenda no município de Avaí (a 39 quilômetros de Bauru), morreu afogada quando trabalhava na manutenção de um tanque de criação de peixes, na tarde desta quinta-feira (22). O corpo de Adriane Inocêncio de Jesus foi resgatado pelos bombeiros de Bauru, e a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência (BO) de morte suspeita para apurar.

De acordo com o histórico policial, um gerente deu pela falta da trabalhadora e foi informado por outros funcionários sobre a possibilidade de ela ter se afogado. Policiais militares foram acionados até o local para averiguar e coletaram informações de que a vítima teria mencionado, em seu horário de almoço, que não se sentia bem devido à pressão arterial alta.

Ainda segundo o BO, os próprios trabalhadores, na presença dos policiais, entraram no tanque para tentar encontrá-la, mas não conseguiram, até que o Corpo de Bombeiros chegou com equipe de mergulhadores e retirou Adriane da água. Com ela, estavam uma peneira, uma pochete com o celular dentro e documentos pessoais.