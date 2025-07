Corpo de Thais segue no IML; sepultamento será no domingo

A jovem estava de bicicleta quando foi atingida e passou por baixo do veículo. O condutor, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem. Ele foi preso em flagrante, mas liberado após o pagamento de fiança, o que causou indignação entre amigos e familiares da vítima.

Na manhã deste sábado (26), por volta das 11h20, o corpo da jovem Thais Bonatti de Andrade, de 30 anos, ainda permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba . Até o momento, não havia previsão oficial para o início do velório, conforme apurado pela reportagem junto a familiares e fontes ligadas ao processo de liberação.

O velório de Thais está previsto para ocorrer no Memorial Cardassi, na Avenida Prestes Maia, mas o horário de início depende da liberação do corpo pelo IML. O sepultamento será realizado no domingo (27), para aguardar a chegada de familiares vindos do Paraná.

A morte precoce de Thais gerou grande comoção e revolta nas redes sociais. Familiares expressaram indignação com a liberdade concedida ao motorista. Em postagens emocionadas, desabafaram sobre o contraste entre a dor do luto e a impunidade percebida no caso.

A Polícia Civil segue com as investigações, enquanto a família tenta encontrar forças para se despedir da jovem.