Os números mais recentes do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Araçatuba foi a cidade da região com melhor desempenho na geração de empregos formais durante o mês de março de 2026. O município encerrou o período com saldo positivo de 328 vagas com carteira assinada.

De acordo com os dados, Araçatuba registrou 2.895 admissões contra 2.567 desligamentos ao longo do mês. O estoque de empregos formais na cidade já se aproxima de 60 mil trabalhadores com carteira assinada, reforçando a importância do município como principal polo econômico da região.

Birigui, segunda maior cidade da região, também fechou março no azul, mas com saldo bem mais modesto. Foram 1.726 contratações e 1.713 demissões, resultando em apenas 13 novas vagas formais. Mesmo assim, o município mantém um estoque superior a 33 mil empregos com carteira assinada.