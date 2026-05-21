Os números mais recentes do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Araçatuba foi a cidade da região com melhor desempenho na geração de empregos formais durante o mês de março de 2026. O município encerrou o período com saldo positivo de 328 vagas com carteira assinada.
De acordo com os dados, Araçatuba registrou 2.895 admissões contra 2.567 desligamentos ao longo do mês. O estoque de empregos formais na cidade já se aproxima de 60 mil trabalhadores com carteira assinada, reforçando a importância do município como principal polo econômico da região.
Birigui, segunda maior cidade da região, também fechou março no azul, mas com saldo bem mais modesto. Foram 1.726 contratações e 1.713 demissões, resultando em apenas 13 novas vagas formais. Mesmo assim, o município mantém um estoque superior a 33 mil empregos com carteira assinada.
Já Penápolis apresentou desempenho expressivo no período e terminou março com saldo positivo de 245 empregos formais. O município contabilizou 1.071 admissões e 826 desligamentos, mantendo estoque de quase 18,5 mil trabalhadores registrados.
No cenário estadual, São Paulo encerrou março com saldo positivo de quase 68 mil vagas de emprego. Segundo dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, o estado criou mais de 183 mil oportunidades de trabalho formal apenas no primeiro trimestre de 2026, média de aproximadamente 2 mil vagas por dia.
Ranking regional
No ranking estadual de geração de empregos referente ao mês de março, Araçatuba apareceu na 40ª colocação entre os municípios paulistas com melhor saldo de vagas formais. Outro destaque regional foi Castilho, que ocupou a 50ª posição no levantamento, com saldo positivo de 252 empregos.
No acumulado do primeiro trimestre de 2026, Araçatuba segue como a cidade mais bem colocada do noroeste paulista. O município aparece novamente na 40ª colocação estadual, com saldo acumulado de 816 vagas formais geradas entre janeiro e março.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.