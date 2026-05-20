A instabilidade política voltou a ganhar força em Brejo Alegre poucos dias após as eleições suplementares realizadas no último domingo, 17. Nesta quarta-feira, 20, um novo capítulo da crise envolvendo o Legislativo municipal veio à tona com a apresentação de um pedido de abertura de processo de destituição contra o presidente da Câmara, Edson Takao Sakuma, que atualmente ocupa interinamente o cargo de prefeito da cidade.
O pedido foi protocolado pelo vereador Antonio Aparecido da Silva, conhecido como Toninho do Gás, e encaminhado à presidência da Casa em caráter de urgência.
O documento solicita a criação de uma Comissão Processante para investigar supostas irregularidades atribuídas ao chefe do Legislativo.
Acusações contra o presidente da Câmara
Segundo o texto apresentado, Edson Takao Sakuma é acusado de extrapolar atribuições regimentais enquanto presidente da Câmara e de tentar interferir na atuação dos parlamentares por meio de supostas ameaças diretas.
A proposta também menciona possíveis tentativas de impedir o andamento de processos políticos dentro da Casa.
Na justificativa anexada ao pedido, o autor afirma que houve “excesso de atribuições legais e regimentais” por parte do presidente da Câmara e cita denúncias e prints de mensagens que teriam sido apresentados como provas das supostas ameaças feitas a vereadores.
Comissão pode ser criada
Caso o pedido seja aprovado pelos parlamentares, será formada uma Comissão Processante composta por presidente, relator e membro, responsável por conduzir a investigação.
O prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de até 90 dias após a notificação oficial do vereador investigado.
Sakuma nega irregularidades
Procurado pela reportagem, Edson Takao Sakuma afirmou estar tranquilo diante das acusações e declarou que todas as suas ações foram tomadas dentro da legalidade e das normas previstas no regimento interno da Câmara.
O parlamentar também disse que pretende apresentar defesa no momento oportuno.
Sessão deve ampliar tensão política
A sessão extraordinária que irá analisar o pedido de abertura do processo está marcada para esta quinta-feira, 21, às 10h30, na Câmara Municipal de Brejo Alegre.
A expectativa é de que a reunião amplie a tensão política no município, que vive um cenário de instabilidade desde as eleições suplementares realizadas no último fim de semana.
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