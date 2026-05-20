A instabilidade política voltou a ganhar força em Brejo Alegre poucos dias após as eleições suplementares realizadas no último domingo, 17. Nesta quarta-feira, 20, um novo capítulo da crise envolvendo o Legislativo municipal veio à tona com a apresentação de um pedido de abertura de processo de destituição contra o presidente da Câmara, Edson Takao Sakuma, que atualmente ocupa interinamente o cargo de prefeito da cidade.

O pedido foi protocolado pelo vereador Antonio Aparecido da Silva, conhecido como Toninho do Gás, e encaminhado à presidência da Casa em caráter de urgência.

O documento solicita a criação de uma Comissão Processante para investigar supostas irregularidades atribuídas ao chefe do Legislativo.

Acusações contra o presidente da Câmara