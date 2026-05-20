Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), a que a Folha da Região teve acesso na última semana, aponta que Araçatuba possui ao menos 13 obras municipais classificadas como “em execução atrasada” e outras três consideradas “paralisadas”. Os dados estão disponíveis no painel de acompanhamento de obras públicas do órgão. A Prefeitura alega que os dados estão desatualizados e afirma que não há risco de perda de recursos estaduais ou federais.

Entre os empreendimentos com atraso, aparecem construções e reformas ligadas às áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana e drenagem. O painel do TCE-SP também aponta contratos milionários em andamento e obras financiadas com recursos municipais, estaduais e federais.

Na área da saúde, uma das obras listadas é a construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III), orçada em aproximadamente R$ 3,3 milhões. Também aparecem com atraso as obras de construção de unidades básicas de saúde nos bairros Porto Real II e Concórdia I.