21 de maio de 2026
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TRÁFICO

Caminhoneiro é preso com 1,7 tonelada de maconha em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Droga estava escondida entre colchões em caminhão que seguia para o Rio Grande do Norte; motorista foi preso pela Polícia Federal
Droga estava escondida entre colchões em caminhão que seguia para o Rio Grande do Norte; motorista foi preso pela Polícia Federal

Uma ação das forças de segurança resultou na apreensão de 1.777,90 quilo de maconha na manhã desta quarta-feira (20), em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto/Divisa, no km 300 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

A operação foi realizada por equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da região de Araçatuba, em conjunto com agentes da FICCO/SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo).

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um caminhão que seguia com destino ao Rio Grande do Norte. Na vistoria, foram encontrados 94 fardos de maconha escondidos em meio à carga de colchões.

Após a pesagem, foi confirmado o total de 1.777,90 quilo da droga.

O motorista, de 40 anos, é morador de Capitão Leônidas Marques e não tinha antecedentes criminais. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.

O caminhoneiro permaneceu preso à disposição da Justiça.

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