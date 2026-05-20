Uma ação das forças de segurança resultou na apreensão de 1.777,90 quilo de maconha na manhã desta quarta-feira (20), em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto/Divisa, no km 300 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

A operação foi realizada por equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da região de Araçatuba, em conjunto com agentes da FICCO/SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo).

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um caminhão que seguia com destino ao Rio Grande do Norte. Na vistoria, foram encontrados 94 fardos de maconha escondidos em meio à carga de colchões.