Thais morre após ser atropelada por juiz; família cobra justiça

O velório de Thais será realizado no Memorial Cardassi, na Avenida Prestes Maia, ainda sem horário definido para início, mas com previsão para ocorrer no período da tarde. O sepultamento será no domingo (27), pois familiares da jovem, que residem no Paraná, estão a caminho de Araçatuba para o último adeus.

A comoção aumentou nas redes sociais após a divulgação de que o juiz foi liberado mediante pagamento de fiança. Familiares utilizaram seus perfis para expressar indignação e cobrar justiça.

O irmão da vítima publicou: “Com o pagamento de fiança o senhor juiz aposentado que atropelou e passou por cima da minha irmã com sua caminhonete embriagado está solto dormindo em seu berço esplêndido tranquilamente e eu estou aqui preparando o corpo da minha irmã para ser enterrada. Espero que a justiça seja feita, pois ainda tenho esperança.”