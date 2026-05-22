A noite desta quinta-feira (21) foi marcada por mais um crime violento em Araçatuba. Um homem identificado como Claudinei de Oliveira Monzani, de 35 anos, morreu após ser perseguido e baleado em uma travessa de terra no bairro Jussara.
Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na rua Aparecido Romano. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente em uma passagem conhecida como Travessa Dona Maria, com diversas marcas de tiros pelo corpo.
Claudinei ainda foi socorrido por uma equipe de resgate até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois da meia-noite. Conforme o registro policial, ele apresentava perfurações na cabeça, braço direito, coxa e região das costas.
Durante as investigações iniciais, imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer a dinâmica do crime. Os registros mostram o suspeito efetuando disparos a partir do quintal de uma residência localizada na Rua Madalena Lourenço Bruno, também no bairro Jussara. Em seguida, o homem aparece perseguindo a vítima pela rua enquanto continua atirando.
As imagens indicam que pelo menos cinco disparos foram efetuados durante a perseguição, até o momento em que Claudinei tentou fugir pela travessa, onde acabou caindo ferido.
Com base nas evidências, policiais civis e militares entraram no imóvel do suspeito, que já havia fugido antes da chegada das equipes.
Dentro da residência, os agentes localizaram uma espécie de central de monitoramento com DVR exibindo imagens em tempo real do bairro, além de notebook, celulares, pinos vazios utilizados para armazenamento de drogas, uma porção de maconha e 78 microtubos contendo cocaína.
Ainda conforme a ocorrência, os materiais encontrados reforçam a suspeita de que o imóvel era utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes.
A perícia técnica apreendeu uma blusa cinza supostamente usada pelo investigado durante o crime, além de um projétil deflagrado encontrado no local. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Homicídios de Araçatuba.
Até o momento, o suspeito não foi localizado.
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