A noite desta quinta-feira (21) foi marcada por mais um crime violento em Araçatuba. Um homem identificado como Claudinei de Oliveira Monzani, de 35 anos, morreu após ser perseguido e baleado em uma travessa de terra no bairro Jussara.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na rua Aparecido Romano. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente em uma passagem conhecida como Travessa Dona Maria, com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Claudinei ainda foi socorrido por uma equipe de resgate até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois da meia-noite. Conforme o registro policial, ele apresentava perfurações na cabeça, braço direito, coxa e região das costas.