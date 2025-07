Juiz ao volante: perguntas sobre o atropelamento da ciclista

Carolina, passageira do veículo, declarou que no momento do acidente tentava sentar-se no colo do juiz aposentado. A Polícia Civil vai apurar se houve tentativa de relação íntima dentro do carro em movimento, o que pode indicar distração voluntária e levantar a hipótese de dolo no atropelamento? Essa é apenas uma das muitas perguntas que precisam ser respondidas em um caso que abala a população de Araçatuba.

Juristas ouvidos pela reportagem apontaram questionamentos a serem esclarecidos, os quais foram agrupados em seis blocos.

A Folha da Região/Sampi mantém seu espaço aberto aos envolvidos, bem como seus respectivos advogados, para esclarecimentos em relação a estes e outros pontos relativos ao trágico acidente que choca a cidade.