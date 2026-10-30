Moradores de Piracicaba poderão conhecer mais sobre a história da cidade em uma caminhada noturna gratuita na próxima sexta-feira (6). O roteiro terá aproximadamente 3 quilômetros, com passagem por locais de relevância histórica e informações compartilhadas por historiadores. A atividade começa às 19h, no portal do Cemitério da Saudade, na avenida Piracicamirim, 2.201, na Vila Monteiro.
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pela internet, a partir das 19h de quarta-feira (4), pelo site do evento. As vagas são limitadas.
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Denominado Roteiro Histórico – Além da Saudade – Edição Proclamação da República e Consciência Negra, o passeio seguirá até a Igreja São Benedito, na rua do Rosário, 801. Durante o percurso, os participantes passarão por espaços como o Largo da Santa Cruz, a Sociedade Beneficente 13 de Maio e a Praça José Bonifácio. A edição contará com a participação especial de Julia Madeira, guia de turismo e fundadora e diretora do Rotas Afro, iniciativa de museologia social que utiliza caminhadas culturais e tecnológicas para contar histórias negras das cidades.
As informações históricas serão compartilhadas por Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro Somos Todos Iguais, lançado em 2022, que reúne dados e resgata a história do Cemitério da Saudade, inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872. A condução do roteiro será feita pelo guia de turismo Otacilio Júnior.
Para participar, a recomendação é utilizar sapatos fechados apropriados para caminhadas e, preferencialmente, calça. Em caso de chuva, a atividade será remarcada, com aviso nas redes sociais da Secretaria de Turismo. Os organizadores também orientam os participantes a doar molho de tomate. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, para distribuição a pessoas em situação de desproteção social.
A atividade é realizada pelas Secretarias Municipais de Turismo, Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com o grupo criativo Patrimônios da Saudade.