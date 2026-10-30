Moradores de Piracicaba poderão conhecer mais sobre a história da cidade em uma caminhada noturna gratuita na próxima sexta-feira (6). O roteiro terá aproximadamente 3 quilômetros, com passagem por locais de relevância histórica e informações compartilhadas por historiadores. A atividade começa às 19h, no portal do Cemitério da Saudade, na avenida Piracicamirim, 2.201, na Vila Monteiro.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pela internet, a partir das 19h de quarta-feira (4), pelo site do evento. As vagas são limitadas.

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