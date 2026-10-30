O adolescente, que tem autismo nível 1 de suporte, está desaparecido desde quinta-feira (29), e até agora não voltou para casa.

Uma família de Piracicaba vive momentos de aflição e faz um apelo urgente por ajuda para encontrar Luigi Oliveira Chiodi, de 17 anos.

Luigi saiu da residência da família, na região do Taquaral, por volta das 12h18. Desde então, ninguém conseguiu confirmar seu paradeiro.

A mobilização tomou conta das redes sociais, com amigos e parentes compartilhando fotos e informações na esperança de encontrar alguma pista. O jovem teria sido visto nas imediações da Escola Estadual Pedro Moraes Cavalcanti e no bairro Algodoal, que são pontos distintos, mas os relatos ainda não foram confirmados.

A família pede ajuda de toda a cidade. Quem viu Luigi, sabe onde ele está ou tem qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve entrar em contato imediatamente.