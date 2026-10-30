30 de outubro de 2026
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DESESPERO

Drama: Família procura adolescente desaparecido em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Familiares buscam informações que possam levar ao paradeiro de Luigi.
Familiares buscam informações que possam levar ao paradeiro de Luigi.

  Uma família de Piracicaba vive momentos de aflição e faz um apelo urgente por ajuda para encontrar Luigi Oliveira Chiodi, de 17 anos.

 O adolescente, que tem autismo nível 1 de suporte, está desaparecido desde quinta-feira (29), e até agora não voltou para casa.

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 Luigi saiu da residência da família, na região do Taquaral, por volta das 12h18. Desde então, ninguém conseguiu confirmar seu paradeiro.

 A mobilização tomou conta das redes sociais, com amigos e parentes compartilhando fotos e informações na esperança de encontrar alguma pista. O jovem teria sido visto nas imediações da Escola Estadual Pedro Moraes Cavalcanti e no bairro Algodoal, que são pontos distintos, mas os relatos ainda não foram confirmados.

A família pede ajuda de toda a cidade. Quem viu Luigi, sabe onde ele está ou tem qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve entrar em contato imediatamente.

 As informações podem ser repassadas pelo telefone 153 da Guarda Civil Metropolitana e 190 da Polícia Militar.

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