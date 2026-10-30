30 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Procurado tenta 'dar pinote' no Planalto mas acaba preso pela PM

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A Polícia Militar prendeu o indivíduo no Jardim Planalto.
A Polícia Militar prendeu o indivíduo no Jardim Planalto.

  Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 10h, no Jardim Planalto, em Piracicaba. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

LEIA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão Delta da 1ª Companhia do 10º BPM/I realizava patrulhamento pela Rua Dino Corazza, nº 499, quando avistou o indivíduo, já conhecido por possuir mandado de prisão em seu desfavor.

 Ao perceber a aproximação da viatura I-10114, o homem tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado em seguida. A ação contou com o apoio da viatura I-10115.

 Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais informaram o homem sobre o mandado pendente, com os direitos lidos e assegurados.

 Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado Dr. Carlos Vinicius de Martins Lopes tomou ciência do fato e ratificou o mandado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários