Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 10h, no Jardim Planalto, em Piracicaba. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
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De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão Delta da 1ª Companhia do 10º BPM/I realizava patrulhamento pela Rua Dino Corazza, nº 499, quando avistou o indivíduo, já conhecido por possuir mandado de prisão em seu desfavor.
Ao perceber a aproximação da viatura I-10114, o homem tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado em seguida. A ação contou com o apoio da viatura I-10115.
Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais informaram o homem sobre o mandado pendente, com os direitos lidos e assegurados.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado Dr. Carlos Vinicius de Martins Lopes tomou ciência do fato e ratificou o mandado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.