Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 10h, no Jardim Planalto, em Piracicaba. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão Delta da 1ª Companhia do 10º BPM/I realizava patrulhamento pela Rua Dino Corazza, nº 499, quando avistou o indivíduo, já conhecido por possuir mandado de prisão em seu desfavor.