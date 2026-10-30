Piracicaba registrou um volume de chuva sem precedentes para outubro desde o início das medições meteorológicas da Esalq/USP, em 1917. Até as 7h desta sexta-feira (30), o acumulado chegou a 260,7 milímetros, superando o maior índice anterior para o mês, de 254,5 milímetros, observado em 1982.
A quantidade registrada neste ano também chama a atenção quando comparada ao comportamento habitual do período. A média histórica de precipitação para outubro é de 110,4 milímetros, o que significa que o volume acumulado em 2026 já está 136% acima do esperado. O levantamento considera os dados coletados pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP).
O cenário não se restringe ao mês atual. Conforme o balanço da instituição, Piracicaba completa 13 meses consecutivos com precipitações superiores às respectivas médias históricas, em uma sequência iniciada em outubro de 2025. A frequência das chuvas também se refletiu nos registros de outros períodos do ano, ampliando a dimensão do cenário observado no município.
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Histórico de precipitação também aponta recorde
Entre junho e setembro de 2026, Piracicaba acumulou 382 milímetros de chuva, estabelecendo o maior volume registrado para esse intervalo nos últimos 110 anos. Até então, a marca mais elevada pertencia a 1927, quando foram contabilizados 350,5 milímetros. O resultado atual representa uma diferença de 31,5 milímetros, aproximadamente 9% acima do recorde anterior.
Segundo especialistas, o El Niño está entre os fatores que ajudam a explicar o comportamento das chuvas. A influência do El Niño está relacionada às alterações na circulação atmosférica e nos padrões de precipitação em diferentes regiões. Em Piracicaba, os registros acumulados ao longo dos últimos meses mostram a dimensão desse período mais chuvoso, que já resultou em marcas históricas tanto no intervalo de junho a setembro quanto no balanço de outubro.