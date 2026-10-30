Piracicaba registrou um volume de chuva sem precedentes para outubro desde o início das medições meteorológicas da Esalq/USP, em 1917. Até as 7h desta sexta-feira (30), o acumulado chegou a 260,7 milímetros, superando o maior índice anterior para o mês, de 254,5 milímetros, observado em 1982.

A quantidade registrada neste ano também chama a atenção quando comparada ao comportamento habitual do período. A média histórica de precipitação para outubro é de 110,4 milímetros, o que significa que o volume acumulado em 2026 já está 136% acima do esperado. O levantamento considera os dados coletados pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP).

O cenário não se restringe ao mês atual. Conforme o balanço da instituição, Piracicaba completa 13 meses consecutivos com precipitações superiores às respectivas médias históricas, em uma sequência iniciada em outubro de 2025. A frequência das chuvas também se refletiu nos registros de outros períodos do ano, ampliando a dimensão do cenário observado no município.