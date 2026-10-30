Um leilão envolvendo bens do Banco Master e da Will Financeira reúne móveis de design, equipamentos de escritório e aparelhos eletrônicos, com ofertas iniciais que vão de R$ 21 a R$ 98 mil. Ao todo, são 447 lotes disponíveis para arremate pela internet, incluindo produtos de marcas conhecidas e peças assinadas por designers brasileiros. Os interessados podem apresentar propostas até 9 de novembro de 2026, quando o encerramento está previsto para começar às 9h30.

Entre os itens de maior destaque está um conjunto de aproximadamente 20 cadeiras da Herman Miller, marca reconhecida pelo mobiliário ergonômico, com lance inicial de R$ 98 mil. Também estão disponíveis uma televisão LG de 98 polegadas, com valor inicial de R$ 10.990, e uma poltrona Tetê, criada pelo designer Sergio Rodrigues, a partir de R$ 5.600. A relação inclui ainda uma estação de trabalho para dez pessoas, avaliada inicialmente em R$ 8.610, além de câmeras para videoconferência Owl Labs Meeting Pro, por R$ 546, e um congelador Philco, com lance mínimo de R$ 947.