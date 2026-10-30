Um leilão envolvendo bens do Banco Master e da Will Financeira reúne móveis de design, equipamentos de escritório e aparelhos eletrônicos, com ofertas iniciais que vão de R$ 21 a R$ 98 mil. Ao todo, são 447 lotes disponíveis para arremate pela internet, incluindo produtos de marcas conhecidas e peças assinadas por designers brasileiros. Os interessados podem apresentar propostas até 9 de novembro de 2026, quando o encerramento está previsto para começar às 9h30.
Entre os itens de maior destaque está um conjunto de aproximadamente 20 cadeiras da Herman Miller, marca reconhecida pelo mobiliário ergonômico, com lance inicial de R$ 98 mil. Também estão disponíveis uma televisão LG de 98 polegadas, com valor inicial de R$ 10.990, e uma poltrona Tetê, criada pelo designer Sergio Rodrigues, a partir de R$ 5.600. A relação inclui ainda uma estação de trabalho para dez pessoas, avaliada inicialmente em R$ 8.610, além de câmeras para videoconferência Owl Labs Meeting Pro, por R$ 546, e um congelador Philco, com lance mínimo de R$ 947.
Os bens estão armazenados em um galpão em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. A organização do pregão está a cargo da leiloeira oficial Alessandra Cavalcanti Antunes, por meio da plataforma digital Kwara. Segundo as informações disponibilizadas pelo portal, a estação de trabalho para dez pessoas apresenta uma redução de 78% em relação ao valor de mercado. A relação completa dos produtos, imagens e condições de cada lote pode ser consultada no ambiente virtual do leilão.
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Como participar e quais cuidados tomar
Para disputar os produtos, os interessados precisam realizar cadastro e obter habilitação na plataforma com pelo menos uma hora de antecedência do encerramento dos lotes. O valor mínimo de incremento entre as ofertas é de R$ 20, e o sistema também permite programar lances automáticos, com definição prévia de um limite de pagamento. Antes de participar, é possível agendar uma visita para conferir presencialmente os bens, que estão disponíveis em Taboão da Serra.
Além do valor oferecido, o comprador deverá pagar comissão de 5% à leiloeira e despesas administrativas calculadas conforme uma tabela progressiva. Para lotes arrematados entre R$ 85 mil e R$ 99.999,99, por exemplo, a taxa administrativa chega a R$ 10.915. Depois da homologação da proposta, o pagamento integral deve ser realizado em até um dia útil, por Pix ou créditos disponibilizados pela plataforma. O descumprimento do prazo de até dois dias úteis pode resultar em multa de 5% sobre a comissão e de 30% sobre o valor da oferta.
Outro ponto importante é o estado de conservação dos produtos. Todos os bens são comercializados nas condições em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca. O edital também prevê a possibilidade de avarias, desgaste, ausência de componentes e bloqueios eletrônicos por senha. A desmontagem, o transporte e a contratação de profissionais para retirar os itens são responsabilidades exclusivas dos arrematantes. A venda ocorre no contexto da liquidação extrajudicial do Banco Master e da Will Financeira, determinada pelo Banco Central em novembro de 2025.