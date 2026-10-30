Piracicaba se despede de Elias Jorge, ex-vereador, pintor e escritor, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 94 anos. Nascido em 24 de abril de 1932, ele construiu uma trajetória ligada à política, à cultura e à literatura do município.
Além da atuação na vida pública, Elias Jorge teve participação na história cultural da cidade. Ele e a esposa, Rosany Martins de Barros Jorge, estiveram entre os nomes ligados à criação do Conservatório Dramático e Musical de Piracicaba, instituição que contribuiu para a formação artística de moradores e para o desenvolvimento da música no município.
Trajetória na política e na literatura
Elias Jorge exerceu mandato como vereador em Piracicaba na década de 1960. Registros históricos da Câmara Municipal mostram sua participação em debates políticos e a apresentação de propostas relacionadas a questões urbanas e tributárias. Em agosto de 1968, por exemplo, apresentou um projeto de lei que tratava da tributação de terrenos sem construção em uma região central da cidade.
Na literatura, também deixou sua contribuição. Entre as obras publicadas estão Amor e Paixão, Poemas (2007), Sempre Haverá Um Novo Dia (2013) e A Janela Continuava Fechada (2015), romance que teve lançamento em Piracicaba e repercussão entre leitores da cidade.
Sua trajetória reuniu diferentes formas de expressão e participação na comunidade, com atuação na política, nas artes e na produção literária.
Velório e sepultamento
A cerimônia de despedida será realizada neste sábado (31), das 7h30 às 16h, no Velório Parque da Ressurreição, na Sala C “Lírio”, em Piracicaba.
O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Parque da Ressurreição.
Elias Jorge deixa uma trajetória marcada pela participação na vida pública e cultural de Piracicaba. Sua morte representa uma perda para familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua contribuição à história do município.