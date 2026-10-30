Piracicaba se despede de Elias Jorge, ex-vereador, pintor e escritor, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 94 anos. Nascido em 24 de abril de 1932, ele construiu uma trajetória ligada à política, à cultura e à literatura do município.

Além da atuação na vida pública, Elias Jorge teve participação na história cultural da cidade. Ele e a esposa, Rosany Martins de Barros Jorge, estiveram entre os nomes ligados à criação do Conservatório Dramático e Musical de Piracicaba, instituição que contribuiu para a formação artística de moradores e para o desenvolvimento da música no município.

Trajetória na política e na literatura

Elias Jorge exerceu mandato como vereador em Piracicaba na década de 1960. Registros históricos da Câmara Municipal mostram sua participação em debates políticos e a apresentação de propostas relacionadas a questões urbanas e tributárias. Em agosto de 1968, por exemplo, apresentou um projeto de lei que tratava da tributação de terrenos sem construção em uma região central da cidade.