Uma carreta carregada com sete palmeiras descontrolada, atingiu dois veículos e praticamente colocou abaixo o muro de uma residência na Rua Zaira Ometto, no Jardim Nossa Senhora do Amparo.

Uma manobra terminou em susto e destruição na noite desta quinta-feira (29), em Limeira, na região de Piracicaba.

O cenário foi de preocupação. O caminhão transportava cerca de 14 toneladas de palmeiras e e teria deslizado em marcha à ré por causa da pista molhada pela chuva. Os freios não conseguiram segurar o peso da carga e a carreta acabou ficando atravessada, formando um “L”.

Na sequência, dois carros foram atingidos e o muro do imóvel sofreu danos de grande proporção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no endereço para verificar se a estrutura da casa foi comprometida. A possibilidade de interdição do imóvel também seria avaliada.