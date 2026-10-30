30 de outubro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Carreta desgovernada atinge carros e destrói muro de casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Após atingir os carros e o muro da casa, a carreta ficou dobrada na via.
Após atingir os carros e o muro da casa, a carreta ficou dobrada na via.

 Uma manobra terminou em susto e destruição na noite desta quinta-feira (29), em Limeira, na região de Piracicaba.

 Uma carreta carregada com sete palmeiras descontrolada, atingiu dois veículos e praticamente colocou abaixo o muro de uma residência na Rua Zaira Ometto, no Jardim Nossa Senhora do Amparo.

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 O cenário foi de preocupação. O caminhão transportava cerca de 14 toneladas de palmeiras e e teria deslizado em marcha à ré por causa da pista molhada pela chuva. Os freios não conseguiram segurar o peso da carga e a carreta acabou ficando atravessada, formando um “L”.

Na sequência, dois carros foram atingidos e o muro do imóvel sofreu danos de grande proporção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no endereço para verificar se a estrutura da casa foi comprometida. A possibilidade de interdição do imóvel também seria avaliada.

A Polícia Civil solicitou perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Ninguém se feriu no acidente.

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