Compartilhar a cama com o cachorro é um hábito comum entre tutores, mas será que isso prejudica a qualidade do sono? A resposta depende de fatores como o comportamento do animal, a rotina da casa e as condições de saúde dos envolvidos. Para algumas pessoas, a companhia do pet traz conforto e sensação de segurança. Para outras, os movimentos durante a noite podem atrapalhar o descanso.

Uma pesquisa publicada em 27 de outubro de 2026 pela revista científica PLOS One, conduzida por pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, investigou a relação entre o sono de tutores e seus cães. Durante quatro semanas, os participantes utilizaram monitores de atividade para acompanhar os movimentos noturnos.

O estudo envolveu 25 pessoas e 38 cães das raças husky siberiano e malamute-do-alasca. Os resultados não apontaram evidências de que a presença dos animais na cama prejudicasse o sono dos tutores. Em muitos casos, os movimentos das pessoas aconteciam antes dos dos cães, sugerindo que os humanos também podem interferir no descanso dos animais. Os pesquisadores ressaltam, porém, que os resultados não podem ser generalizados para todos os cães.