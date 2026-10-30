Compartilhar a cama com o cachorro é um hábito comum entre tutores, mas será que isso prejudica a qualidade do sono? A resposta depende de fatores como o comportamento do animal, a rotina da casa e as condições de saúde dos envolvidos. Para algumas pessoas, a companhia do pet traz conforto e sensação de segurança. Para outras, os movimentos durante a noite podem atrapalhar o descanso.
Uma pesquisa publicada em 27 de outubro de 2026 pela revista científica PLOS One, conduzida por pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, investigou a relação entre o sono de tutores e seus cães. Durante quatro semanas, os participantes utilizaram monitores de atividade para acompanhar os movimentos noturnos.
O estudo envolveu 25 pessoas e 38 cães das raças husky siberiano e malamute-do-alasca. Os resultados não apontaram evidências de que a presença dos animais na cama prejudicasse o sono dos tutores. Em muitos casos, os movimentos das pessoas aconteciam antes dos dos cães, sugerindo que os humanos também podem interferir no descanso dos animais. Os pesquisadores ressaltam, porém, que os resultados não podem ser generalizados para todos os cães.
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Higiene e comportamento também merecem atenção
Apesar dos possíveis benefícios da companhia, dividir a cama exige alguns cuidados. Os animais podem transportar sujeira, alérgenos e parasitas, como pulgas e carrapatos. Por isso, é importante manter consultas veterinárias, vacinação e prevenção contra parasitas em dia, além de lavar regularmente lençóis, cobertores e caminhas.
Outro ponto é observar se o hábito interfere no descanso de alguém. Se o cachorro se movimenta muito, ocupa espaço ou acorda o tutor durante a noite, uma alternativa é deixar uma cama própria para ele no mesmo quarto. Pessoas com alergias, maior vulnerabilidade a infecções ou feridas abertas também devem avaliar os riscos e conversar com um profissional de saúde.
A decisão de permitir que o cachorro durma na cama deve considerar o bem-estar de todos. O animal precisa ter um espaço confortável e seguro, enquanto o tutor deve observar se consegue descansar adequadamente. Mais do que seguir uma regra, o importante é encontrar uma rotina que respeite as necessidades da pessoa e do pet.