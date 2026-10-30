30 de outubro de 2026
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VÍDEO: MEDO

Cratera se abre e assusta motoristas e moradores em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A cratera está aumentando e assusta moradores.
A cratera está aumentando e assusta moradores.

  Um trecho da Rua Benedito Glicério com a rua Gonçalves Dias, na região do Piracicamirim, em Piracicaba, começou a ceder na manhã desta sexta-feira (30), provocando preocupação entre moradores e motoristas.

 O afundamento, que envolve uma tampa de bueiro e parte do asfalto, evoluiu rapidamente e já representa risco para quem passa pelo local.

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Segundo relatos de moradores das imediações, o problema começou com um pequeno buraco, mas, em poucas horas, o solo cedeu consideravelmente, aumentando a dimensão do afundamento.

 Diante do perigo, populares improvisaram uma sinalização para alertar quem trafega pela via. A preocupação aumentou após relatos de que uma motociclista teria caído no trecho comprometido.

 Moradores afirmam que acionaram as autoridades e aguardam providências. Enquanto nenhuma intervenção é realizada, o ponto de afundamento exige atenção redobrada para evitar novos acidentes.

 O alerta é claro: o que começou como um pequeno buraco pode se transformar em uma armadilha para motoristas e motociclistas.

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