30 de outubro de 2026
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Passageiros enfrentam mato alto em ponto de ônibus de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A situação também dificulta a visualização do ponto pelos motoristas, o que pode comprometer o embarque dos passageiros
A situação também dificulta a visualização do ponto pelos motoristas, o que pode comprometer o embarque dos passageiros

Moradores do bairro Nova Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas nas condições de um ponto de ônibus localizado na Rua dos Maçons. Segundo os relatos, a vegetação cresceu e tomou parte da área próxima ao abrigo, dificultando a visibilidade dos passageiros que aguardam o transporte coletivo.

De acordo com os moradores, o mato está alto e pode impedir que os usuários identifiquem a aproximação dos ônibus. A situação também dificulta a visualização do ponto pelos motoristas, o que pode comprometer o embarque dos passageiros.

Saiba mais:

Outro problema apontado pela comunidade é o crescimento da vegetação nas calçadas. Com o mato ocupando parte dos passeios, há acúmulo de barro no local, principalmente em períodos de chuva. A condição prejudica a circulação de pedestres e de pessoas que precisam acessar o ponto para utilizar o transporte público.

Os moradores pedem que o local receba serviços de roçagem e limpeza para melhorar as condições de acesso e garantir mais visibilidade para quem utiliza o transporte coletivo. A manutenção também é necessária para liberar a passagem nas calçadas e reduzir o acúmulo de terra e barro.

A situação foi encaminhada à redação do JP como forma de chamar a atenção do poder público para a necessidade de manutenção do espaço.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informa que o terreno é particular, e a prefeitura irá notificar o proprietário para que faça o corte do mato".

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