Moradores do bairro Nova Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas nas condições de um ponto de ônibus localizado na Rua dos Maçons. Segundo os relatos, a vegetação cresceu e tomou parte da área próxima ao abrigo, dificultando a visibilidade dos passageiros que aguardam o transporte coletivo.

De acordo com os moradores, o mato está alto e pode impedir que os usuários identifiquem a aproximação dos ônibus. A situação também dificulta a visualização do ponto pelos motoristas, o que pode comprometer o embarque dos passageiros.

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