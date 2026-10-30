30 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
O BARATO SAIU CARO

Menores compram motos clonadas por R$ 1.500 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM
As duas motos foram apreendidas pela PM.
As duas motos foram apreendidas pela PM.

  Na noite de segunda-feira (26), dois adolescentes de 16 e 17 anos acharam que tinham feito um ótimo negócio: duas motos por R$ 1.500 cada. Só que a ROCAM da Força Tática do 10º Batalhão fechou o certo  no Jupiá e botou tudo a perder.

 A abordagem aconteceu na Rua dos Mandis. Os policiais da ROCAM viram a dupla perto de duas CGs estacionadas e suspeitaram de coisa errada. Na checagem encontraram o problema.

 Uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta tinha o motor e o chassi com a numeração raspada, suprimida e placa falsa. A segunda, uma CG Titan Vermelha, estava com a numeração do final do chassi e do motor raspado.

 Os menores confessaram a compra pelas redes sociais. O reforço da PM chegou, os responsáveis foram chamados e os dois apreendidos e levados ao Plantão Policial

 O caso foi registrado como ato infracional análogo ao artigo 311. As duas motos foram apreendidas e vão pra perícia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários