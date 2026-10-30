Na noite de segunda-feira (26), dois adolescentes de 16 e 17 anos acharam que tinham feito um ótimo negócio: duas motos por R$ 1.500 cada. Só que a ROCAM da Força Tática do 10º Batalhão fechou o certo no Jupiá e botou tudo a perder.

A abordagem aconteceu na Rua dos Mandis. Os policiais da ROCAM viram a dupla perto de duas CGs estacionadas e suspeitaram de coisa errada. Na checagem encontraram o problema.

Uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta tinha o motor e o chassi com a numeração raspada, suprimida e placa falsa. A segunda, uma CG Titan Vermelha, estava com a numeração do final do chassi e do motor raspado.