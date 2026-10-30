Um morador do bairro Nova Piracicaba procurou a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de uma árvore morta na Rua Gabriel de Toledo Pizza. Segundo ele, a estrutura apresenta risco de queda e pode atingir uma residência localizada nas proximidades.

De acordo com o relato, a árvore já comprometeu parte da calçada, provocando danos no passeio público. O morador também aponta que os galhos estão compridos e representam um risco, principalmente pela possibilidade de caírem sobre o imóvel durante períodos de chuva ou ventania.

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