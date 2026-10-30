Um morador do bairro Nova Piracicaba procurou a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de uma árvore morta na Rua Gabriel de Toledo Pizza. Segundo ele, a estrutura apresenta risco de queda e pode atingir uma residência localizada nas proximidades.
De acordo com o relato, a árvore já comprometeu parte da calçada, provocando danos no passeio público. O morador também aponta que os galhos estão compridos e representam um risco, principalmente pela possibilidade de caírem sobre o imóvel durante períodos de chuva ou ventania.
Saiba mais:
A situação preocupa o morador, que teme que a árvore não suporte o próprio peso e acabe caindo. Além dos possíveis danos materiais, a queda também poderia atingir pedestres que utilizam a calçada ou pessoas que passam pelo trecho da rua.
Ainda segundo o relato, o problema já foi comunicado à Prefeitura de Piracicaba. O morador informou que entrou em contato com o poder público para solicitar uma avaliação e as providências necessárias, mas, até o momento, não recebeu resposta sobre o pedido.
Enquanto aguarda um posicionamento, ele espera que uma equipe responsável compareça ao endereço para verificar as condições da árvore e avaliar a necessidade de remoção ou de outros serviços para evitar acidentes.
O caso chama a atenção para a necessidade de avaliação da estrutura, considerando os danos já registrados na calçada e o risco de queda apontado pelo morador.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o engenheiro agrônomo realizou vistoria técnica na árvore, constatando a necessidade de supressão. O serviço já foi inserido na programação de corte, com previsão de execução em até 20 dias."
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