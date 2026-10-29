Um susto na madrugada marcou a Serra do Itaqueri. Um caminhão carregado com cavalos tombou na temida Curva do Cocho, na Rodovia Elísio de Paula Teixeira, em São Pedro, na região de Piracicaba.
O acidente aconteceu por volta de 23h50 de terça-feira (28). O caminhão, um Mercedes-Benz L 1113 azul, placa de Goiás, seguia de Alexânia/GO para o Haras NSG, em São Pedro, onde haveria uma prova de cavalos nesta quarta (29).
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Segundo relato do motorista de 61 anos, o sistema de freios falhou na descida da serra. Para evitar uma tragédia maior, ele jogou o caminhão contra o barranco. A manobra não evitou o tombamento. O veículo caiu para o lado direito e ficou parcialmente apoiado no solo, às margens da rodovia.
A Guarda Civil Municipal foi acionada via monitoramento e chegou ao local por volta de 00h06. Corpo de Bombeiros e SAMU já estavam prestando atendimento.
Os cavalos que estavam no compartimento de carga ficaram presos e precisaram ser resgatados pelos Bombeiros. O motorista recusou atendimento médico.
A causa oficial da falha nos freios ainda será apurada. A ocorrência foi finalizada no local sem vítimas.