29 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Caminhão com 10 cavalos e sem freios tomba na Serra

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  Um susto na madrugada marcou a Serra do Itaqueri. Um caminhão carregado com cavalos tombou na temida Curva do Cocho, na Rodovia Elísio de Paula Teixeira, em São Pedro, na região de Piracicaba.

 O acidente aconteceu por volta de 23h50 de terça-feira (28). O caminhão, um Mercedes-Benz L 1113 azul, placa de Goiás, seguia de Alexânia/GO para o Haras NSG, em São Pedro, onde haveria uma prova de cavalos nesta quarta (29).

LEIA MAIS

 Segundo relato do motorista de 61 anos, o sistema de freios falhou na descida da serra. Para evitar uma tragédia maior, ele jogou o caminhão contra o barranco. A manobra não evitou o tombamento. O veículo caiu para o lado direito e ficou parcialmente apoiado no solo, às margens da rodovia.

 A Guarda Civil Municipal foi acionada via monitoramento e chegou ao local por volta de 00h06. Corpo de Bombeiros e SAMU já estavam prestando atendimento.

 Os cavalos que estavam no compartimento de carga ficaram presos e precisaram ser resgatados pelos Bombeiros. O motorista recusou atendimento médico.

 A causa oficial da falha nos freios ainda será apurada. A ocorrência foi finalizada no local sem vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários