O acidente aconteceu por volta de 23h50 de terça-feira (28). O caminhão, um Mercedes-Benz L 1113 azul, placa de Goiás, seguia de Alexânia/GO para o Haras NSG, em São Pedro, onde haveria uma prova de cavalos nesta quarta (29).

Um susto na madrugada marcou a Serra do Itaqueri. Um caminhão carregado com cavalos tombou na temida Curva do Cocho, na Rodovia Elísio de Paula Teixeira, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Segundo relato do motorista de 61 anos, o sistema de freios falhou na descida da serra. Para evitar uma tragédia maior, ele jogou o caminhão contra o barranco. A manobra não evitou o tombamento. O veículo caiu para o lado direito e ficou parcialmente apoiado no solo, às margens da rodovia.

A Guarda Civil Municipal foi acionada via monitoramento e chegou ao local por volta de 00h06. Corpo de Bombeiros e SAMU já estavam prestando atendimento.

Os cavalos que estavam no compartimento de carga ficaram presos e precisaram ser resgatados pelos Bombeiros. O motorista recusou atendimento médico.